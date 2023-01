SAMAE implanta novos interceptores de esgoto na zona sul

A depender apenas das condições climáticas, a implantação do interceptor de esgoto do Jardim Santa Madalena e adjacências, na região Sudeste de Mogi Guaçu, deverá ser concluída dentro de 15 dias. Essa é a previsão para terminar o trecho final de 350 metros de tubulação, que será conectada ao coletor de esgotos da margem esquerda do Rio Mogi Guaçu, que por sua vez é conectado à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Avenida Brasil, na zona Oeste da cidade.

As obras de implantação do emissário de esgoto do Jardim Santa Madalena, que atenderá também bairros como o Parque dos Eucaliptos I e II, entre outros, estavam paralisadas desde 2021, quando foi feita a última medição. Até então, do valor original de R$ 905.930,48, foram pagos à empreiteira GRSP a importância de R$ 786.659,06. Para retomar e concluir as obras do interceptor, o Samae está empregando mão de obra e recursos financeiros próprios.

O valor original corresponde a recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), do Governo do Estado de São Paulo, num montante de 38,18% do total, com contrapartida do Samae, da ordem de 61,82%.

ZONA NORTE

Tão logo a obra seja concluída, o Samae iniciará a implantação do interceptor de esgoto da zona Norte, uma vez que é a mesma equipe que trabalhará na construção. O novo emissário é sequência do interceptor que se estende desde a região do Jardim Santa Terezinha e bairros circunvizinhos, e terá 1.400 metros de extensão, desde o Jardim São José e o Jardim Ypê V, até a Rua das Petúnias, no Jardim Ypê Pinheiro, a partir de onde será conectado ao coletor da ETE do Córrego dos Ypês, cujas obras também foram retomadas este mês.