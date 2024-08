Centro Odontológico será entregue reformado e retorna com atendimentos na terça-feira, dia 3

As ações de reforma e de modernização dos equipamentos do prédio do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Vila São Carlos, foram concluídas e o atendimento à comunidade voltará a ser realizado a partir da próxima terça-feira, dia 3 de setembro. A reforma do espaço garante, além da melhoria da qualidade dos serviços prestados, a ampliação da oferta e o acesso a tratamentos odontológicos especializados, para, assim, garantir avanços na saúde bucal da população guaçuana.

Localizado na Avenida Washington Luiz, 1.168, na Vila São Carlos, o equipamento de saúde, agora, apresenta uma infraestrutura mais adequada, capaz de atender à crescente demanda dos usuários da saúde bucal. A reforma incluiu a modernização de equipamentos e a instalação de uma nova sala de Raio X panorâmico e ainda a melhoria das instalações para garantir a segurança e conforto dos pacientes, como, por exemplo, a troca do telhado, do piso, da rede elétrica, de portas e janelas e da pintura interna e externa de todo o prédio.

As especialidades oferecidas pelo CEO incluem os tratamentos de próteses (dentaduras e prótese parcial removível), endodontia (tratamento de canal), periodontia (tratamento de gengiva), cirurgia de dente do siso, Raio X panorâmico e de pacientes com necessidades especiais. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h e das 13h às 17h.

O prefeito Rodrigo Falsetti disse que a entrega de mais um equipamento de saúde reformado é um passo significativo na missão de proporcionar atendimento de excelência na saúde pública. “Estamos, desde o início de nossa gestão, comprometidos em garantir que todos tenham acesso à saúde, o que inclui os cuidados odontológicos adequados e de qualidade”, comentou.

Mário Sérgio Vedovello Litordi também expressou o compromisso da Administração Municipal com a saúde e o bem-estar de toda a população. “A sede do Centro de Especialidades Odontológicas precisava de reforma e, por isso, passou por grande manutenção. Ele será reaberto, para que a população usufrua de toda sua estrutura, mais moderna, segura e confortável”, falou.

O projeto de reforma do CEO teve orçamento de R$ 415.509, 36 e o valor para o serviço foi conquistado por meio de emenda impositiva da vereadora Lili Chiarelli.

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

Endereço: Avenida Washigton Luis, 1.168, Vila São Carlos

Atendimento: Segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h e das 13h às 17h

Telefones: (19) 3818.3692 / (19) 97152.5806 (somente ligações)