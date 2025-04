Pista de atletismo do Furno tem nova iluminação em LED

A Administração Municipal, por meio do Departamento de Iluminação Pública de Mogi Guaçu, renovou a iluminação da pista de atletismo do Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, que passou a contar com nova iluminação em LED. Ao todo, foram instaladas 18 lâmpadas, garantindo mais segurança, comodidade e conforto para os frequentadores do espaço.

O serviço foi realizado na semana passada por equipe do Consórcio para o Desenvolvimento Sustentável (Condesu) e teve acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM). A execução do trabalho contou com apoio de emenda impositiva do ex-vereador Fernando José Sibila Marcondes, o Dr. Fernandinho.

Além da pista de caminhada, outras localidades da cidade também estão sendo contempladas com a substituição de iluminação convencional por novas luminárias em LED. Mais modernas, os equipamentos em LED são mais eficientes, econômicas, duráveis e contribuem para maior segurança das pessoas no período noturno.

Desde 2022, a Administração Municipal tem investido em melhorias da iluminação pública de praças, ruas, avenidas, áreas verdes e rotatórias. No momento, a ação atinge nove bairros da Zona Leste, sendo: Chácara do Ouro, Chácara São João, Vila São João, além dos Jardins Bela Vista, Europa, Santa Maria, Paulista e Camargo I e II. Nesta etapa, serão instaladas 550 novas luminárias em LED.

Em 2024, o trabalho foi executado em toda a Zona Sul de Mogi Guaçu, sendo ela a primeira região da cidade beneficiada 100% com nova iluminação em LED. Ao todo, mais de 60 bairros já contam com a nova tecnologia, sendo 39 deles localizados na Zona Sul.

Reparo e manutenção

Além do cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade, a população também pode contribuir relatando os pontos sem iluminação para reparos e substituição de lâmpadas. O atendimento contempla troca de lâmpadas apagadas ou com funcionamento irregular e manutenção de cabos rompidos.

Para solicitar o serviço, basta o munícipe informar o endereço do equipamento com problemas durante o processo de abertura do pedido – todos eles, com acompanhamento disponível ao morador por meio de número de protocolo. O reparo pode ser solicitado pelo telefone 0800 770 5676, das 8h às 18h, ou a qualquer hora do dia pela internet, através do site www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba de Serviços.