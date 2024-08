Desfile cívico-militar de 7 de Setembro na Avenida dos Trabalhadores celebra a data

O tradicional desfile cívico-militar da Independência do Brasil será realizado no sábado, 7 de setembro, feriado nacional, a partir das 8h, na Avenida dos Trabalhadores. O evento é organizado em parceria entre as Secretarias Municipais de Comunicação, Cultura, Educação e Esporte. Antes do desfile,

Neste ano, o tema da parada será 7 de Setembro: Independência do Brasil. O organizador do evento, Francisco Carlos Rodrigues, contou que o desfile irá celebrar a liberdade do Brasil quando deixou de ser colônia de Portugal para se tornar um país autônomo. “Será um desfile bem eclético, diversificado, pois praticamente todos os segmentos da sociedade de Mogi Guaçu estarão representados na avenida. É a festa da democracia, da liberdade que queremos comemorar neste 7 de Setembro”, comentou.

Desfile cívico-militar

Às 8h acontecerá o hasteamento dos pavilhões brasileiro, paulista e municipal em marcha batida, com execuções dos hinos nacional, da independência e do município pela Banda Marcial dos Ypês e Atiradores do TG 02/086.

A partir das 8h30, começará o desfile cívico-militar dividido em duas etapas, sendo:

Militar

Tiro de Guerra

Corpo de Bombeiros

Defesa Civil

Samu

Polícia Militar (PM)

Polícia Científica

Polícia Civil

Guarda Civil Municipal Guarda Mirim

Canil Municipal

Secretaria Municipal de Segurança.

Entidades

Banda Marcial Ondina Batista

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)

Capítulo Filhos da Esperança – Ordem Demolay

Secretaria Municipal da Educação

Grupo Escoteiro Rio das Cobras

Banda Marcial Luizinho Lanzi

Grupo Escoteiro Excalibur

Escola Estadual Profº. Nelson Girardi

Grupo Escoteiro Locomotiva

Fanfarra da Melhor Idade de Mogi Guaçu (Fami)

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL)

Fundação Educacional Guaçuana Profº. Cid Chiarelli (FEG)