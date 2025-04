Roseira Race está com inscrições abertas para a edição 2025

Estão abertas as inscrições para a 12ª Roseira Race – Mountain Bike e Trail Run -, competição que irá acontecer nos dias 17 e 18 de maio, no bairro rural da Roseira. Ao todo, são 700 cadastros que podem ser realizados até o dia 10 de maio pelo link: www.kalangasbikers.com.br. Organizada pela empresa Kallangas Bikes, o evento é promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) desde 2013.

A inscrição é isenta de taxa, mas a organização do evento solicita que os competidores, assim como o público participante doem 1 kg de alimentos não perecível (arroz, feijão, macarrão, açúcar e farinha). Toda a arrecadação dos mantimentos será revertida para o Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu.

A disputa de moutain bike acontecerá no domingo, 18 de maio, a partir das 8h30, sendo ela dividida nas categorias Pró e Sport (50 km) e Turismo (passeio 20 km). Já a prova de pedestrianismo será realizada no sábado, 17 de maio, com largada às 7h30 e percurso 5,5 km. A expectativa é reunir esportistas de toda a região e Sul de Minas, além de Mogi Guaçu.

A 12ª edição da Roseira Race terá saída e chegada no campo da Roseira e, assim como nas edições anteriores, terá estrutura no local com praça de alimentação e palco para apresentações.

O ponto de encontro dos corredores e ciclistas e a largada serão no campo da Roseira. A premiação dos vencedores acontecerá por volta das 12h e não haverá prêmio em dinheiro. As três melhores equipes, assim como os primeiros colocados de cada categoria receberão, respectivamente, troféus e medalhas.