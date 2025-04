Mogi Guaçu aplica mais de duas mil doses contra a gripe em três dias de campanha

Em Mogi Guaçu, a Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe) iniciou nesta semana com a aplicação de 2.769 doses em três dias de imunização, sendo na segunda e terça e quinta-feira, 7, 8 e 10 de abril, respectivamente. A vacinação prossegue nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 11h e das 13h às 15h30.

O imunizante contra a gripe é atualizado todos os anos para garantir a proteção contra as cepas mais recentes em circulação no Brasil. Neste ano, a estratégia do Ministério da Saúde é oferecer a imunização para todos os públicos, porém, para três deles as doses entraram na rotina do Calendário Nacional de Vacinação: crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e idosos a partir de 60 anos de idade.

Até o momento, foram vacinados 2.212 idosos, 137 crianças, 72 gestantes e outras 348 pessoas dos grupos especiais. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento com foto e carteira de vacinação (crianças). Depois da imunização, o registro será feito no sistema de informação do Ministério da Saúde, seguindo as diretrizes nacionais.

Grupos

São considerados ainda como grupos prioritários as mulheres puérperas, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e pessoas com deficiência permanente.

Também fazem parte deste grupo os profissionais das Forças de Segurança e salvamento e das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo percurso, trabalhadores portuários, trabalhadores dos Correios, funcionários do sistema prisional, adolescentes, além de jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e pessoas em situação de rua.