Mais de 60 doses são aplicadas em ação realizada no Buriti Shopping

No último sábado, dia 5 de abril, a Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu realizou uma tarde de imunização no Buriti Shopping. Dois imunizantes foram disponibilizados: contra o vírus HPV e contra a febre amarela. Foram aplicadas 32 doses contra a febre amarela e outras 33 contra o HPV.

As doses continuam disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde do município. A vacina contra o vírus do HPV é para o público de 9 a 19 anos e contra a febre amarela é para todos os cidadãos que ainda não tomaram nenhuma dose contra a doença.

Os imunizantes estão disponíveis em todas as 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 11h e das 13h às 15h30.

Gripe

Vale lembrar que começou nesta segunda-feira, dia 7 de abril, a Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza (gripe). A aplicação das vacinas ocorre em todos os postos de saúde. O público-alvo são crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e idosos a partir de 60 anos de idade, além de grupos prioritários.

São considerados como grupos prioritários as mulheres puérperas, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e pessoas com deficiência permanente.

Também fazem parte deste grupo os profissionais das Forças de Segurança e salvamento e das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo percurso, trabalhadores portuários, trabalhadores dos Correios, funcionários do sistema prisional, adolescentes, além de jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e pessoas em situação de rua.