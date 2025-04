Caminhada promovida pelo Hospital São Francisco de Mogi Guaçu reúne médicos e colaboradores nesta sexta (11) para celebrar o Dia da Saúde

Para celebrar o Dia Mundial da Saúde, comemorado no último dia 7 de abril, o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu irá promover na sexta-feira (11) uma caminhada especial com a participação de médicos e colaboradores.

A concentração será às 7h30 no estacionamento do hospital, de onde os participantes seguirão até o Campo da Brahma, acompanhados de educador físico parceiro do hospital. Cerca de 50 pessoas são aguardadas para essa iniciativa que tem como objetivo promover a integração entre as equipes e incentivar a rotina de hábitos saudáveis.

“A caminhada, que conta com a adesão de médicos e colaboradores de diversas áreas, é uma excelente oportunidade para a conexão das pessoas com a prática de exercícios físicos, importante aliada na prevenção de doenças e na promoção do bem-estar. A atividade está alinhada aos valores do hospital de cuidar da saúde integral, incentivando práticas que contribuem para o equilíbrio físico e mental das pessoas”, completou o gerente corporativo de Gestão Hospitalar do HSF, Fernando Oliveira dos Santos.

Com mais de 30 anos de história, o Hospital São Francisco conta com mais de 100 médicos em praticamente todas as especialidades, além de um total de 600 funcionários. São mais de 7,5 mil atendimentos no pronto atendimento e 600 cirurgias realizadas mensalmente.