Dengue: Saúde finaliza nebulização veicular de bairros da Zona Norte e inicia visita de bloqueio na Zona Sul

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai finalizar a nebulização veicular de oito bairros da Zona Norte nesta quinta-feira, 10 de abril. Durante a semana, equipe de combate à dengue vem realizando o serviço nas regiões do Arruamento Primavera, Jardim Cruzeiro, Jardim Presidente, Bairro do Lote, Chácara Gonçalo, além de algumas áreas do Parque Cruzeiro, Jardim Murilo e Capela.

Conhecido como fumacê, o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, é uma medida que vem sendo tomada pela Administração Municipal em decorrência do número de casos confirmados e de óbitos causados pela doença em Mogi Guaçu. São 13.410 casos positivos e 19 mortes relacionadas à doença neste ano.

A bióloga da Vigilância Ambiental, Cristiana Monteiro Ferraz, falou que foi necessário implementar a capacidade da nebulização veicular para garantir uma resposta mais rápida e eficaz, porque o cenário atual exige agilidade. “Esta nebulização permite cobrir em menos tempo uma determinada área selecionada para a aplicação. E isso causa um impacto direto na contenção do avanço da doença”, disse.

De acordo com ela, o fumacê é uma ferramenta importante, mas o verdadeiro combate contra a dengue começa dentro de casa. “Nossas equipes seguem nas ruas, orientando os moradores e eliminando criadouros. Porém, cada morador tem um papel fundamental, pois a colaboração da população é primordial nesse trabalho, por isso, precisamos que todos se engajem nessa luta”, destacou.

Bloqueio

Além da nebulização veicular, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta semana as visitas de bloqueio na Zona Sul de Mogi Guaçu. A ação antecede o trabalho de nebulização. O objetivo do trabalho, que começou pela Vila Paraíso, é eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti. As visitas seguirão para os bairros do Jardim Selma, Jardim Sônia e Jardim Planalto. Além disso, os agentes de saúde tentam identificar pessoas com sintomas da doença.

Cristiana Ferraz contou que os agentes de saúde e agentes comunitários de saúde são os responsáveis pela ação. “A visita de bloqueio é feita quando temos casos e não dá para esperar, porque é preciso eliminar os criadouros na hora da visita com alteração dos criadouros e, caso necessário, a aplicação de larvicida”, explicou.

Combate ao Aedes aegypti

Verificar se a caixa d’água está bem tampada

Deixar as lixeiras bem fechadas

retirar os pratos de plantas

Recolher e acondicionar o lixo do quintal

Limpar as calhas

Cobrir piscinas e mantê-las cloradas

Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários

Limpar a bandeja externa da geladeira

Limpar as vasilhas dos bichos de estimação

Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado

Cobrir bem a cisterna

Cobrir bem todos os reservatórios de água

manter lajes niveladas e com saídas de água desobstruídas