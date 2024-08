JukaDani apresenta atração internacional na sexta e no sábado tem tributo ao Red Hot Chilli Papers

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL NO JUKADANI – DOBRADINHA DE ROCK!

Essa semana tá imperdível no Jukadani! Além de abrirmos no sábado, também teremos uma sexta-feira cheia de rock e muita energia!

Sexta-feira, 30/08, recebemos diretamente da Alemanha a incrível banda Lord Bishop Rocks! Prepare-se para uma performance arrebatadora, com muita atitude, riffs pesados e aquele som que vai fazer todo mundo vibrar! Não perca a oportunidade de ver essa lenda do rock internacional ao vivo!

E para essa ocasião de sexta estamos fazendo vendas de ingressos antecipados, devido ao nível de exclusividade desta apresentação única desse trio que está em turnê mundial, e é muito fácil você adquirir o seu, as vendas são online.

COMPRE AGORA: https://seoingresso.com/lordbishoprockjukadani

E no sábado, 31/08, a festa continua com a galera da @rhcpgenerico, trazendo um tributo eletrizante aos Red Hot Chili Peppers! Eles recriam a sonoridade e o visual da banda original com uma fidelidade impressionante – uma verdadeira imersão no universo dos californianos que você não pode perder!

Chame a galera, garanta seu lugar e venha curtir dois dias seguidos de puro rock!

Sexta, 30/08 – Lord Bishop Rocks

Sábado, 31/08 – Red Hot Chilli Peppers Genérico

Duas noites épicas que vão ficar na memória! Vem viver essa experiência no Jukadani!