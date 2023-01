Reforma de telhados de unidades de Saúde e retomada da construção da UBS do Ypê Amarelo são temas de reunião

A retomada da construção UBS (Unidade Básica de Saúde) do Residencial Ypê Amarelo foi tema de reunião na manhã desta terça-feira, dia 10 de janeiro, na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU). Os secretários Luciano Firmino Vieira (Saúde) e Eduardo Manfrin Schmidt (Planejamento) discutiram sobre a retomada da obra com representantes de suas Pastas e da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade.

A meta é fazer uma alteração no projeto original, uma vez que o atual não atende exigências do Ministério da Saúde, o que prejudicaria o município num futuro credenciamento da unidade “Estamos verificando o projeto e vamos fazer alterações para sua ampliação, pois, assim, teremos uma unidade de acordo com as exigências do Governo Federal. Após as mudanças, uma nova licitação será aberta para a retomada da construção”, comentou Schmidt.

“Na verdade, nós já vamos ampliar a unidade por conta do crescimento daquela região. Além dos moradores do Ypê Amarelo, a unidade atenderá os bairros adjacentes e os futuros que poderão ser implantados na região. Por isso, já estamos prevendo essa ampliação para o atendimento de toda a demanda”, explicou o secretário municipal de Saúde ao reforçar a importância do posto de saúde para o bairro – o mais populoso do município – e que segue na dependência de atendimento na unidade de saúde do Jardim Guaçuano.

Após o projeto ficar pronto, será aberta licitação para retomada da construção da UBS do Residencial Ypê Amarelo. No ano passado, foi concluído o processo de rescisão do contrato com a construtora que abandonou a obra. As demais classificadas na licitação não quiseram assumir o serviço. A obra está quase na altura da laje. O imóvel tem 226,05 m², mas será ampliado. O valor inicial a ser investido é de R$ 334.904,69 de uma emenda impositiva do ex-vereador Thomaz Caveanha, sendo o restante custeado pelo município.

Telhados das unidades

Ainda na reunião desta terça-feira, os secretários conversaram sobre a manutenção e reforma dos telhados das 31 unidades de Saúde do município. Nesse caso, parte dos trabalhos será feito com apoio da iniciativa privada. O empresário Wilson Roberto Roza, da Z3 Empreendimentos, vai arcar com os custos dos telhados que precisam de manutenção e o município irá assumir os que precisam ser trocados.

“O prefeito sempre falou sobre a importância do apoio da iniciativa privada e conversamos com o Wilson que topou entrar com essa contrapartida e irá nos ajudar com a manutenção dos telhados das unidades de Saúde. É um trabalho que já vai começar, mas, claro, que dependemos da situação climática para que os serviços sejam iniciados”, comentou o secretário de Saúde.

A equipe da SPDU fez um levantamento sobre a situação de todas as unidades de Saúde, sendo que algumas apresentam problemas simples, como calhas entupidas e telhas quebradas. Já os casos que necessitarem de troca do telhado serão feitos por empresas contratadas pela Prefeitura, sendo que alguns processos licitatórios já estão em andamento, como o das unidades de Martinho Prado Júnior e do Jardim Canaã.