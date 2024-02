Briga resulta em prisão após disparo de arma de fogo no Jardim Centenário

Na noite desta quinta (08), a Polícia Militar do Estado recebeu informações sobre disparos de arma de fogo ocorridos na Rua Alagoas, no bairro Jardim Centenário. A ocorrência foi prontamente atendida pela equipe do 26º Batalhão da Polícia Militar, resultando na prisão de um indivíduo por posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

De acordo com o Boletim de Ocorrência de Polícia Militar, a equipe policial composta pelos policiais militares Cb PM Bardela e Sd PM Meles, apoiada por outras equipes, foi até o local informado. Ao chegarem, encontraram uma mulher no quintal de uma residência. Ela relatou que não presenciou seu marido efetuando disparos em direção à casa da vizinha, mas testemunhou o homem com uma arma de fogo (revólver) em mãos. A mulher entregou a arma à equipe policial, que constatou se tratar de um revólver marca Taurus, calibre 38, contendo quatro munições intactas e duas deflagradas.

O indivíduo, identificado como A. M. de O., foi abordado dentro da residência e nada de irregular foi encontrado com ele. A vizinha relatou aos policiais que, ao fechar o portão de sua casa, foi surpreendida pelo vizinho armado com o revólver, que efetuou dois disparos em sua direção. Felizmente, os disparos atingiram apenas a parede de sua residência, sem ferir a vítima, identificada como A. L. M.

O local foi preservado e a perícia foi acionada. A perita Ana Laura e o fotógrafo Ronaldo compareceram ao local para realizar os trabalhos periciais e liberaram a área posteriormente. A. M. de O. foi conduzido à Central de Polícia Judiciária sem o uso de algemas, por não apresentar risco de fuga. A ocorrência foi repassada à delegada, que registrou o BOPC de natureza “Disparo de arma de fogo/Posse irregular de arma de fogo de uso restrito”. A arma e as munições foram apreendidas, e o indivíduo permaneceu sob custódia, à disposição da Justiça.

Este artigo é baseado em informações fornecidas pela Secretaria da Segurança Pública e Polícia Militar do Estado de São Paulo e está sujeito a atualizações à medida que mais detalhes são divulgados.