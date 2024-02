PAT divulga 203 vagas de EMPREGO nesta sexta-feira (09)

203 Vagas distribuídas em 74 ocupações

AÇOUGUEIRO (7465153): Experiência na função.Auxiliar no preparo de carnes para corte, efetuar limpeza das carnes, atender clientes, alimentar máquinas de embalagens, abastecer carnes e derivados nos balcões de refrigeração e demais atividades pertinentes a função. Escala de trabalho 6×1. Vaga masculina. Ensino médio completo. AJUDANTE GERAL (7491838): Medir, cortar, lixar e dar acabamento em peças. Auxiliar na pintura e na montagem de peças. Leitura e interpretação de desenhos técnicos. Conhecimento de medidas. Possuir meios próprios para chegar ao local de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AJUDANTE DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7394617): Ajuda nas manutenções preventivas e corretivas em máquinas e equipamentos industriais. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Contribui com a conservação do patrimônio e da segurança operacional da empresa, acompanha inspeções e vistorias periódicas, monitora os sistemas de proteção e emergência, incêndios e atuando em situações necessárias. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE MOTORISTA (7512010): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar a separação de cargas, montagem de paletes para carregamento, carregar e descarregar caminhão, organizar mercadorias no depósito. Vagas internas e externas. Não necessita experiência, mas se tiver será um diferencial. Vaga masculina. Saber ler e escrever o básico. CNH: AB ALMOXARIFE (7514219): Vaga para trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Organizar e manter o almoxarifado, executando recebimento, estocagem, distribuição, registro e inventário de matérias primas e mercadorias adquiridas, Entrada e saída no sistema, entrada de pedidos de compra. Atenção, foco, agilidade, organização. Experiência anterior na função. Pacote office e conhecimento em sistemas será um diferencial. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. ANALISTA DE LOGÍSTICA (7499360): Vaga para trabalhar em Itapira. Necessária experiência na área e conhecimentos em estoque, expedição e logística. Vaga masculina. Ensino médio completo. ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (7484327): Vaga para trabalhar em Jaguariúna. Atuar no recrutamento e seleção ao entender as necessidades dos setores que estão contratando, traduzir essas necessidades em requisitos para as vagas e selecionar os candidatos mais alinhados às exigências. Fazer a gestão de pessoas e do clima organizacional ao identificar as necessidades de treinamento e desenvolvimento, contratações, promoções, substituições e realocações de profissionais. Atuar em questões mais técnicas, como folha de pagamento, gestão de benefícios, legislação trabalhista, férias, descontos, etc. Acompanhar novos profissionais em seu período de experiência e onboarding. Dar feedbacks para pessoas de diferentes áreas. Experiência prévia na área, conhecimentos em softwares com Excel, perfil organizado e comunicativo, habilidade em lidar com diferentes pessoas. Sexo indiferente para a vaga. Ensino superior completo em RH ou áreas correlatas. CNH: B ARMADOR DE FERRAGENS (7492525): Vaga para cidade de Mogi Mirim (Divisa). Armador de ferragens na construção civil com ou sem experiência ou ajudante geral que se interesse pela vaga. Moradores de Mogi Guaçu/Mogi Mirim. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (7516597): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar funções administrativas tratando dos assuntos do Condomínio, contas a pagar, a receber, compras e organização de documentos. Conhecimentos na área administrativa e financeira, recebimento de encomendas e atendimento a moradores. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. AUXILIAR DE CÂMARAS FRIAS – PERECÍVEIS (7510523): Auxiliar nas atividades e serviços relacionados à câmara fria. Organizar, acompanhar o funcionamento, abastecer o setor de perecíveis, atender os clientes conforme a necessidade e solicitação. Atender promotores, verificar validade dos produtos. Demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE COZINHA (7427651): Responsável pela preparação de alimentos, experiência e habilidade no preparo de alimentos. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: AB AUXILIAR DE INSPEÇÃO (7502414): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trabalhar com inspeção de qualidade em peças automotivas. Necessário conhecimento em instrumentos de medidas. Desejável curso na área. Necessária experiência na função ou candidato que já tenha trabalhado em linha de produção de peças automotivas. Preferencialmente candidato já aposentado, desde que possua os requisitos acima. Vaga masculina. Ensino médio incompleto. AUXILIAR DE LOGÍSTICA (7470301): Experiência em recebimento e expedição. Treinamento NR11 em vigor. Vaga sexo indiferente. CNH: B. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (7496596): Profissional para trabalhar com lixadeira, solda, chaves mecânicas. Trabalho braçal exige uso de força e peso. Necessário possuir meios próprios para ir até o local de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (7453307): Necessária experiência na função, comprovada em carteira. Ser proativo, comunicativo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL (7341037): Necessário possuir conhecimento básico em mecânica de caminhão. Serpa um diferencial possuir conhecimento na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B. AUXILIAR DE MONTAGEM INDUSTRIAL (7513672): Atuar na montagem e desmontagem de estruturas de armazenagem, auxiliam na realização de manutenções em geral. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CALDEIREIRO (7507089): Corte e dobra de materiais, traçagem e marcação de chapas, confeccionar proteções de máquinas, execução de estruturas metálicas, portas, portões especiais, guarda-corpos, escadas e acessórios, entre outras atividades pertinentes a função. Experiência comprovada. Vaga sexo masculino. Ensino médio completo. CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO (7432619): Necessária experiência de 06 meses comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CALDEIREIRO INDUSTRIAL (7395469): Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, especificam quantificam e inspecionam materiais, preparam locais para instalações, realizam testes operacionais de pressão de fluídos e testes de estanqueidade. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CARPINTEIRO (7431596): Executa serviços de preparação, fabricação, confecção, montagem e desmontagem de formas e painéis necessários para moldagem de estruturas de concreto, acabamento, andaimes e escoramentos diversos, utilizando ferramentas manuais e elétricas. Auxilia em demais atividades da obra. Vaga masculina. Escolaridade indiferente para a vaga. CONFEITEIRO (7513770):Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como confeiteiro, ter cursos de confeitaria. Profissional apto a fazer doces, tortas, salgados (quiche, empadas, croissant, etc). Necessária experiência na área com comprovação em carteira ou carta de referência. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CONFERENTE DE EXPEDIÇÃO (7497868): Vaga para trabalhar em Itapira. Necessário possuir conhecimentos em estoque. Ser proativo e organizado. Diferencial: Quem possua experiência na área e conhecimento ou curso técnico em logística. Vaga masculina. Ensino médio completo. CONSULTOR DE VENDAS INTERNA (7455257): Atuará na prospecção de clientes pessoa jurídica, visando comercialização de serviços através de telefone, whatsapp e email. Necessário possuir boa comunicação e interação com pessoas, pontualidade, comprometimento, foco em resultados e em atingir metas. Saber trabalhar em equipe. Possuir habilidade com sistemas de informação (consultas, INPUTS, planilhas). Experiência será considerado um diferencial. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. COZINHEIRO INDUSTRIAL (7494070): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Experiência como cozinheiro em restaurantes industriais, organização, limpeza, pró-atividade, higiene pessoal, bom relacionamento com colegas de trabalho e chefia, boa liderança, disponibilidade de dia e horário. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. EMPREGADA DOMÉSTICA (7515195):Efetuar afazeres domésticos: lavar, passar roupas e cozinhar. Preferência para quem resida na zona norte da cidade. Necessária experiência na função, comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. EMPREGADA DOMÉSTICA (7517937): Limpeza geral, lavar, passar e cozinhar. Experiência na função comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga feminina. Ensino fundamental. ENCANADOR (7341785) Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Início imediato, possuir conhecimento e interpretação de desenhos técnicos, em obra de parede de concreto. Efetuar montagem de linha hidráulica de água fria e esgoto, conhecimento com glp, montagem de linha externa. Profissional com aptidão de uso de ferramentas manuais e elétricas: furadeira, martelete, lixadeira, rompedor. Vaga masculina. Ensino fundamental completo e profissionalizante na área. ENCANADOR INDUSTRIAL (7395537): Operacionalizam projetos de tubulações, definem traçados e dimensionam tubulações, especificam, quantificam e inspecionam materiais, preparam locais para instalações, realizam e instalam tubulações. Realizam testes operacionais de pressão de fluídos e testes de estanqueidade. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ESTOQUISTA (7511587): Experiência em estoque e almoxarifado comprovado em carteira. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: AB. FERRAMENTEIRO (7473752): Operar torno CNC e máquinas operatrizes. Diferencial: ajustagem manual de limas, lixadeira, esmerilhadeira, furadeira manual e de bancada, martelo, machos, cossinetes, montagem e desmontagem de dispositivos. Trabalhar com solda MIG e eletrodo. Experiência na área. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. FISCAL DE MONITORAMENTO INTERNO (7490499): Responsável pelo monitoramento interno para eventos notificados no período, reportando a empresa de forma padronizada conforme procedimentos. Disponibilidade de horários. Diferencial: Quem possua experiência em segurança privada. Residir em Mogi Guaçu ou Mogi Mirim. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: AB FORNEIRO PIZZARIA (7505707): Fornear pizzas, necessário ter experiência com forno a lenha. Ter experiência comprovada em carteira ou carta de referência. Ensino fundamental completo. Vaga sexo indiferente. INSPETOR DE QUALIDADE (7499221): Vaga para trabalhar em Itapira. Necessário conhecimento em Controle de Qualidade de Qualidade. Ser proativo, organizado e comunicativo. Experiência na área será um diferencial. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo, técnico em química, farmácia ou alimentos será considerado um diferencial. INSTALADOR DE ALARMES (7465322): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes. Formação técnica em elétrica e conhecimento das NR-11 e 35. Vaga masculina. Ensino médio incompleto ou técnico em elétrica. CNH: AB INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (7496926): Instalador de sistemas de segurança como: alarmes, sistema de cerca elétrica, circuito fechado de TV, controle de acesso. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAÍCOS E HIDRÁULICOS (7338499): Realizará visitas técnicas e serviços de instalação e manutenção em sistema de aquecimento solar de água, piscina e fotovoltaico em residências, comércios e indústrias em locais atendidas pela loja. Realizará o preenchimento de Ordens de Serviço e demais relatórios do setor. Responsável pela preservação, manutenção do veículo e ferramentas utilizadas. Desejável possuir curso e conhecimento em hidráulica e elétrica. Estar enquadrado para trabalhar em altura dentro do que estabelece a NR-35. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTRUTOR DE TREINAMENTO (7443595): VAGA PARA TRABALHAR EM JAGUARIUNA. Responsável por instruir, orientar, capacitar e acompanhar os colaboradores internos e externos no que se refere qualidade dos serviços prestados e suas responsabilidades. Garantir a capacitação e desenvolvimento dos colaboradores nas áreas técnicas, comportamental e operacional de campo da empresa. Organizar local de treinamento, preparar material didático, certificado, apresentações, apostilas entre outros. Vagas sexo indiferente. Experiência na função. Ensino médio completo. CNH: B. LÍDER DE LIMPEZA (7502065): Necessária experiência com limpeza e liderança de equipe. Escala de trabalho 6×1 ou 5×2. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MECÂNICO DE BICICLETAS (7385283): Necessário conhecimento total em manutenção de bicicletas e experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7464981): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela instalação de equipamentos e estrutura destinados a linha de vida e ponto de ancoragem, preparação de peças e estruturas, montagem de estruturas metálicas. Execução de serviços com ferramentas manuais e lixadeiras. Conhecimentos de acordo com o cargo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B MOTORISTA DE CAMINHÃO (7499182): Vaga para trabalhar em Itapira. Necessária experiência com viagens para outros estados. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: D ou E. MOTORISTA DE ÔNIBUS (7508552): Realizar o transporte de pessoas, fazer inspeção das condições do veículo, elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecimento das leis de trânsito, rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D. MOTORISTA DE VAN/MICRO ÔNIBUS (7508586): Realizar o transporte de pessoas, fazer inspeção das condições do veículo, elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecimento das leis de trânsito, rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7419612) -TRUCK, CARRETA, TOCO. Efetuar a verificação das condições do veículo, como nível de óleo, combustível, parte hidráulica, pressão dos pneus, freios, faróis etc. Zelar pela conservação e limpeza do veículo, respeitar as normas de trânsito. Experiência de 06 meses na função, comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: E OFICIAL DE MANTENÇÃO (7495674): Vaga cidade de Mogi Mirim. Conhecimentos em mecânica e refrigeração, conhecimentos em serviços de manutenção em geral. Normas de higiene e segurança do trabalho, competência de organização, habilidades para agir sob pressão, NR-10. Experiência na função. Ensino técnico na área. Vaga masculina. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7517928): Operar empilhadeira em estoque. Necessário que possua curso na área. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (7498505): Vaga para cidade de Santo Antonio de Posse. Operação de estação de tratamento de efluentes, monitoramento e controle de bombeamento do efluente, realiza recebimento, movimentação, preparo e dosagem de produtos químicos inerentes ao processo, coleta de amostras das unidades de tratamento para análise externa e controle analítico em campo, entre outras atividades de competência da função. Não exige experiência. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. OPERADOR DE LOJA – SETOR DE HORTIFRUTI (7511102): Realizar atendimento ao cliente, abastecimento de mercadorias na área de venda, precificação de produtos, manutenção e limpeza de utensílios,cumprir padrões operacionais e demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. OPERADOR DE LOJA – SETOR DE MERCEARIA (7510275): Transportar e repor mercadorias do estoque para área de venda. Limpeza das gôndolas e mercadorias, precificação, conferência e controle diário, data de validade e demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. OPERADOR DE LOJA – SETOR DE PERECÍVEIS (7509358): Separar produtos no estoque conforme a necessidade apresentada, conduzir os produtos através de carrinho hidráulico para o local de reposição. Abastecer gôndolas, prateleiras, freezers e geladeiras, seguindo o padrão e datas de validade, tipo e marca do produto. Demais atividades oriundas a função. Não necessita experiência. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA (7316754): Necessária ampla experiência na função como operador de retroescavadeira/pá carregadeira/patrol. Comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. CNH: C, D ou E. OPERADOR DE ROÇADEIRA (7439996): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. OPERADOR DE VIBRA PRENSA (7455491): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Preparar moldes, formas, massas para fabricação de peças de concreto armado, moldar, realizar acabamento, classificar e acondicionar peças de concreto armado. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. PEDREIRO (7432237): Organizar e preparar o local de trabalho na obra, construir fundações e estruturas de alvenaria, aplicar revestimentos, contrapisos e impermeabilizações, montar formas e armações de aço, instruir e organizar os trabalhos dos ajudantes, supervisionado pelo líder da equipe. PEDREIRO (7508747): Vaga temporária 90 dias podendo ter alteração conforme demanda. Necessário ampla experiência em construção civil, serviços de alvenaria, reboco fino, concretagem de bases, estruturas de concreto e pisos, assentamento de porcelanato e revestimentos cerâmicos, acabamentos em geral. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PIZZAIOLO (7516844): Ter experiência na função, ter prática de fazer esfiras e pizzas. Ensino fundamental completo. CNH: A. Vaga sexo indiferente. SERRALHEIRO (7465139): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela leitura e interpretação de desenho, corte de materiais, montagem, solda e acabamento. Necessário conhecimentos específicos para o serviço. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B SERRALHEIRO (7462756): Conhecimento em realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos. Experiência comprovada. Vaga masculina. SERRALHEIRO INDUSTRIAL (7401619): Vaga Temporária 3 meses. Leitura e interpretação de desenhos técnicos e mecânicos, manuseio com lixadeiras e furadeiras, conhecimento de medidas, montagem e cordões de solda. Experiência comprovada na função em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. SERRALHEIRO (7455262): Necessário que possua experiência na função, para trabalhar com serralheria industrial, com portões, acabamentos e demais mais atividades inerentes a função. Vaga masculina, CNH: B. SERRALHEIRO (7484547): Efetuar montagem e manutenção de peças. Ter disponibilidade de horário, ser proativo. Vaga masculina. SERVENTE DE PEDREIRO (7508880): Vaga temporária 90 dias podendo ter alteração conforme demanda. Carrega e descarrega materiais de construção, prepara canteiros de obras e limpa áreas de trabalho. Experiência em construção civil. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. SOLDADOR MIG ( 7464828): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Conhecimentos com leitura e interpretação de desenho, soldagem no processo Mig. Conhecimentos de acordo com o cargo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B SOLDADOR TIG (7506466): Necessária experiência em soldas OD sanitárias Tig, e conhecimento em realizar cortes e furações em aço inox. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. TÉCNICO ELETROMECÂNICO (7511750): Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Necessário possuir conhecimento em sistema HVAC ar comprimido Clillers sistemas de transmissão, bombas, torres de refrigeração sistema de combate incêndio ETE subestação, etc. Desejável inglês para leitura. Necessária experiência de 02 anos na função. Vaga masculina. Ensino técnico eletromecânico ou mecânico com conhecimento em elétrica. TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL (7433066): Necessária experiência de 06 meses com comprovação em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO (7462429): Obrigatória formação técnica em instrumentação, experiência com válvulas de segurança será um diferencial. Retirada, manutenção e calibração de válvulas de segurança, manômetros, sensores de pressão, pressostatos, transmissores, entre outros. Elaboração e aplicação de procedimentos de manutenção e calibração de instrumentos de medição para controle de diversas variáveis, elaborar relatórios. Possuir NR-10. Vaga sexo indiferente. CNH: B. TRABALHADOR RURAL (7493237): Necessário experiência com atividades rurais. Empregador oferece moradia para casal. Desejável carta de referência de empregos anteriores. Escolaridade não exigida. CNH: AB desejável. VENDEDOR EXTERNO (7498527): Necessária experiência com vendas. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: AB VENDEDOR EXTERNO (7513990): Atuar com vendas externas de serviços de telecomunicações (telefone e internet). Necessária experiência com vendas. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR EXTERNO (7514318): Trabalhar em Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Possuir conhecimentos pacote office. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB VENDEDOR INTERNO (7342097): Atuar com vendas no atendimento direto com clientes. Vaga masculina. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (7511324): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Experiência em vendas e redes sociais. Trabalhar com vendas de produtos moda íntima. Experiência na função comprovada. Vaga Feminina. Ensino médio completo.

NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEXTA-FEIRA (09/02/2024)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 08/02/2024 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.