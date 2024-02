Homem da facadas na companheira e no vizinho que tenta ajudar

Na madrugada desta sexta-feira (09), uma ocorrência de violência doméstica foi registrada no condomínio localizado na Est. Mun. Joaquina Maria de Arruda, no bairro Imperial (Re4sidencial Moacir Guzoni.

Uma tentativa de homicídio seguida de lesão corporal deixou duas pessoas feridas e resultou na prisão do agressor. Por volta das 3h12min, a equipe policial composta pelos policiais militares Cb PM Pozzer e Cb PM Robson, recebeu um chamado via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local dos fatos, contaram com o apoio do Comando de Grupo Patrulha (CGPI) formado por 17-76 CGPI, 2º SGT PM Braga e Cb PM Zerneri.

De acordo com informações fornecidas por populares, um desentendimento entre um casal resultou em uma violenta agressão. O indivíduo identificado como C. C., 22 anos, desferiu golpes de faca na esposa, V. C. C., 41 anos, causando ferimentos e sangramento na região da cabeça. Além disso, um dos vizinhos, identificado como L. H. S. S., 39 anos, também foi atingido por um golpe de faca, causando uma lesão na mão esquerda com sangramento intenso.

Diante da gravidade das lesões, a equipe solicitou o auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). As vítimas foram prontamente socorridas pela equipe do SAMU, composta pelos técnicos Eber e Andrea, e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento Santa Marta, onde receberam atendimento médico especializado.

Enquanto isso, os policiais realizaram uma busca nas imediações do apartamento e encontraram o agressor ainda dentro do condomínio. C. C. apresentava diversas lesões pelo corpo, provavelmente resultado da reação dos moradores ao tentarem impedir a fuga do agressor. Após submetê-lo a uma busca pessoal, na qual nada de ilícito foi encontrado, os policiais deram voz de prisão em flagrante. No entanto, C. C. resistiu à prisão e tentou se evadir, correndo pelas ruas do bairro.

As equipes policiais não tardaram em contê-lo e o conduziram à Central de Polícia Judiciária. Após tomar conhecimento dos fatos, a delegada de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante, elaborando o Boletim de Ocorrência Policial e Criminal (BOPC), registrando a tentativa de homicídio contra V. C. C. e a lesão corporal contra L. H. S. S.

O indiciado permanecerá preso à disposição da justiça aguardando o desenrolar do processo criminal. O caso serve como mais um alerta para a importância de combater a violência doméstica e buscar formas de proteger as vítimas desse tipo de agressão.