Base de Segurança do Fantinato será inaugurada nesta sexta-feira (06)

O prefeito Rodrigo Falsetti inaugura nesta sexta-feira, dia 6 de janeiro, a partir das 10h, a Base de Segurança do Fantinato, prédio que recebeu no ano passado o nome do inspetor da Guarda Civil Municipal Paulo Eduardo Archangelo, morto em 2020, vítima da Covid-19. A nova unidade está instalada na Rua Vereador José Augusto Caveanha, s/n°, no Jardim Fantinato, na Zona Leste de Mogi Guaçu.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Paulo Henrique da Silva Gomes, a base será mais uma ferramenta de proximidade e vínculo com a população. “O espaço tem por objetivo promover a segurança e a convivência pacífica na localidade, reduzindo os índices de violência e criminalidade e melhorando a integração das instituições de segurança pública com a comunidade local”, conta. Inicialmente, dois guardas civis municipais atuarão neste setor da nova base comunitária.

“Esse é um novo e importante passo no sentido de oferecer suporte para o essencial serviço que já é feito diariamente pela nossa Guarda Civil Municipal. Desta forma, acreditamos, os moradores da Zona Leste terão mais segurança e tranquilidade para circular pela região”, avalia o prefeito Rodrigo Falsetti.