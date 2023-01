IBGE disponibiliza o número 137 para os registros finais do Censo 2022

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) disponibilizou mais um canal para que as pessoas que ainda não responderam ao Censo 2022, possam responder a pesquisa. Foi disponibilizado o Disque-Censo 137 em que o questionário poderá ser respondido no período das 8h às 21h30. Em Mogi Guaçu, o levantamento continua abaixo dos 90% concluído depois que alguns setores foram reabertos para que a consulta à população seja concluída de forma definitiva.

A Coordenadora Censitária de Subárea do IBGE, Mayra Moutinho, contou que o Disque-Censo é inédito na história dos censos demográficos do IBGE e que o número 137 é um telefone disponibilizado pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e configura como um serviço de utilidade pública. “As ligações são recebidas por atendentes de uma central de atendimento específica para esse serviço. Para o atendimento, o IBGE conta com 120 agentes censitários de pesquisa por telefone, trabalhando todos os dias, incluindo finais de semana e feriados das 8h às 21h30”, disse.

Ela ressaltou também que os moradores de domicílios onde ainda ninguém respondeu ao Censo 2022 devem ligar para o Disque-Censo 137, que passou a vigorar em todo o país desde o último dia 27 de dezembro. “O serviço está sendo disponibilizado de forma gradativa nos municípios de acordo com o andamento da coleta em cada local. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todo os dias da semana das 8h às 21h30”, falou.

Mayra Moutinho destacou que, até o momento, mais de 80% da população de Mogi Guaçu está recenseada e, por isso, a etapa final de coleta deve ser agilizada com o atendimento telefônico. “A coleta do Censo começou em agosto de 2022 com recenseadores do IBGE visitando todos os domicílios. Portanto, era para a pesquisa já estar concluída de forma definitiva em 30 de dezembro de 2022. A consulta que deveria ser encerrada em novembro teve que ser prorrogada”, comentou.

Segundo ela, a justificativa para o retrocesso na evolução do processo é a reabertura de alguns setores onde o índice de recusa estava muito alto onde moradores não queriam responder ao questionário. “Sem dúvida, a maior dificuldade foi na recusa de cidadãos que não responderam à pesquisa, o que impactou no tempo de coleta e prejudicou a mão de obra dos recenseadores”, mencionou.