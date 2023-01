Jardim Santa Madalena recebe obra de interceptor de esgoto

A equipe do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto de Mogi Guaçu já trabalha na obra do interceptor de esgoto localizado no Jardim Santa Madalena, A intervenção iniciada na gestão passada, foi paralisada devido a impasse entre a empresa responsável pela obra e a autarquia. Isto devido a muitas rochas no terreno que teriam que ser implodidas, porém esse serviço não constava no contrato.

Segundo o secretário autárquico de serviços e tratamento do Samae, Antônio Carlos Bento Junior, há um mês a obra foi retomada, e algumas medidas foram tomadas, como um novo traçado em alguns trechos, diminuindo assim a necessidade de implodir tais rochas. “Já compramos uma perfuratriz para furar e fazer a implosão” salientou.

O secretário ainda comentou que a meta é realizar esta etapa já na próxima semana, e quanto à instalação da tubulação já esta praticamente concluída, restando apenas 40 metros, sendo que a instalação de 350 metros de tubos corrugados de 300 mm coube ao Samae instalar.

A equipe esta trabalhando hoje no trecho da Estrada Miguel Martini onde será instalado o Poço de Visita para interligar a rede ao emissário de esgoto da margem esquerda do Rio Mogi Guaçu, onde a autarquia fez outro trecho da tubulação que unirá ao trecho em fase de finalização. A previsão é de que a obra seja finalizada em 20 dias, podendo ser alterada devido ao grande índice de chuva.

A obra esta avaliada em cerca de R$ 805 mil reais, sendo R$ 307 mil recursos da Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) e R$ 498 mil de contrapartida (Samae).