As lesões nas articulações, rotinas e cuidados

Estimado Leitores.

Um dos assuntos mais preocupantes para mim. Se lesionar pode carregar para o resto da sua

vida. Sempre digo para meus alunos muito cuidado, se machucarem, dependendo do nível da

lesão pode ser difícil, dolorosa e lenta a recuperação.

Elas são sempre os maiores motivos das reclamações das pessoas e estou aqui para ajudar a

evitar ou como tratar.

Existem vários tipos, e os mais comuns são a artrite, artrose, bursite, epicondilite, entorse do

joelho, gota ou a tendinite. As causas podem serem por fadigas, movimentos de repetições,

traumas, inflamações e degeneração. (Lembrando que a doença artrose corre o risco de

desenvolver 50% nos pacientes com casos que apareceram na família, a importância de exames

regulares, exercícios físicos e uma alimentação balanceada podem os levar em uma qualidade de

vida saudável).

Os exercícios físicos orientados e bem executados ajudam a diminuição dos processos

inflamatórios e claro no fortalecimento dos músculos e ligamentos e tendões, eu costumo pensar

que os exercícios são os nossos heróis, além de prevenir futuras complicações e avanços destas

comorbidades. O peso corporal alterado também influencia, favorecendo a sobrecarga nas

articulações, a dieta deve ser equilibrada e as atividades tem que ser executadas regularmente.

Estudos apontam que necessitamos obter um conhecimento postural durante a realização da

musculação, suas ações interferem direto na fase de recuperação, positivas ou negativas. O

conhecimento corporal também é fundamental, em questão de cargas, amplitudes de movimentos,

e a exaustão, tendo este conhecimento você evitará lesões, dores articulares não é normal, pare

de fazer o exercício físico imediatamente, se senti-la. Ressaltando que o conhecimento corporal e

postural se qualifica no seu dia a dia, dentro das tarefas domiciliares, no trabalho, em atividades

básicas como sentar, levantar, deitar, caminhar, agachar, e movimentos rotativos, realizando com

atenção e cuidados os efeitos são positivos para prevenção. O conhecimento postural e corporal

não é denominado somente para a pratica do exercício físico e sim para o nosso cotidiano. Meu

pai sempre me aconselhava, que até para cair devemos saber como fazer. E eu os confirmo, hoje

com minha vasta profissão, ele estava certo.

Se cuide, se ame

Sobre a autora do texto (Gleice Cremasco):

Saúde e Bem-Estar.

Eu sou Gleice Cremasco, mulher, casada, mãe de dois filhos lindos, com dupla jornada, com

rotinas semelhantes à de vocês. Como por exemplo tarefas domesticas, levar filhos para escola,

banho no meu cachorro, lavar carro, enfim fazendo o que a maioria das mulheres brasileiras

fazem.

Formada em Educação Física, atuo na área de Personal, Reabilitação e professora de

hidroginástica. Com experiência de 10 anos o que mais me emotiva no meu trabalho é o estágio

evolutivo de cada um.

Dentro deste universo multidisciplinar onde eu acredito que todos vocês que estão lendo, buscam

um resultado final, esteticamente falando, um corpo bonito. O problema é que corpos perfeitos

não existe, e na maioria das vezes chegamos em nossos objetivos e paramos com as atividades

ou desistimos de nossas metas e infelizmente a pratica de exercícios físico não vem com data de

validade, pois, os benefícios de um desenvolvimento da capacidade da elevação do bem-estar

corporal e saúde mental, estão ligados a constância e disciplina, se você parar, você interrompe o

seu condicionamento físico com ele a quebra dos ganhos das mudanças dos organismos

provocados pelos exercícios. ENTÃO O SEGREDO É NÃO PARAR GLEICE? Isso mesmo, está é

a primeira dica que entrego a vocês queridos leitores, o exercício físico é para resto de nossas

vidas, ele é fundamental para alcançarmos a terceira idade, feliz e com autonomia, temos que o

inserir em nossas vidas de uma forma tão habitual dando a mesma importância de escovarmos os

dentes, comer e dormir, se tornando obrigatório. Agregando assim em resultados de uma

qualidade de vida saudável e equilibrada.

PROCURE UM PROFISSIONAL DENTRO DA AREA DESEJADA.

Bom aqui eu me despeço, mas sempre estarei postando novas dicas, pois aqui vocês têm uma

amiga, onde posso esclarecer suas dúvidas. Me envie suas perguntas. Beijos e até mais…

