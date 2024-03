Martinho Prado: entregue a titularidade de propriedade para 99 moradores da Vila Esperança

Foi um sábado especial e emocionante para 99 moradores da Vila Esperança, antiga Rua dos Alagoanos, no Distrito de Martinho Prado Júnior. Eles receberam das mãos do prefeito Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito, major Marcos Tuckumantel, as escrituras de suas casas. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado por meio do Programa Cidade Legal.

A entrega da documentação foi realizada na manhã de sábado, 16 de março, no Centro Esportivo Amauri Caveanha. Os 99 moradores da Vila Esperança, agora um bairro legalizado, receberam a titularidade de suas propriedades após uma espera de mais de 20 anos. O processo de regularização foi iniciado em 2022. Ainda vão faltar 60 imóveis, que estão em fase final de regularização, totalizando 159 propriedades.

“Temos trabalho muito nesses três anos e Martinho Prado é uma de nossas prioridades, no entanto, que foram vários investimentos feitos aqui desde o início da nossa gestão, como a Areninha, reforma da unidade de saúde e ampliação de horário de atendimento e foi o primeiro bairro 100% LED. Vocês não são mais esquecidos. E que felicidade estar aqui entregando essa titularidade tão esperada. Agora, vocês são, de fato, proprietários de suas moradias”, comentou o prefeito.

Além do prefeito e vice-prefeito, também participaram da entrega da titularidade o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Eduardo Schmidt, o presidente da Câmara, Jéferson Luís, e os vereadores Pezão e Raphael Locatelli e os representantes do Cidade Legal: Candelária Maria Reyes Garcia, secretária Executiva do Programa Cidade Legal e Sarah Pereira, diretora técnica do Programa Cidade Legal.

“É uma satisfação estar aqui com vocês e dividindo essa alegria. O Governo do Estado não tem medido esforços para a regularização fundiária, que sabemos que é o sonho de muita gente. É trazer o desenvolvimento para os bairros, diálogo e dignidade. É o que queremos conquistar com a regularização fundiária”, destacou a secretária Executiva do Programa Cidade Legal, Candelária Maria Reyes Garcia.

“Fiz um levantamento e listei aqui 38 melhorias realizadas aqui em Martinho Prado desde o início da gestão do prefeito Rodrigo Falsetti. Sendo essa entrega de titularidade a menina dos olhos. Muitas melhorias já foram feitas e tenho certeza de que outras virão, porque o prefeito tem olhado com muito carinho para Martinho Prado, coisa que não acontecia há muitos anos. Esse título garante segurança jurídica e estabilidade aos moradores da antiga Rua dos Alagoanos”, ressaltou o vereador Pezão.