Programa de Castração Animal tem início neste final de semana

A boa notícia é doCentro de Controle de Zoonoses (CCZ). 240 castrações de animais serão realizadas neste final de semana. Serão 120 no sábado, dia 28 de janeiro, e 120 no domingo, dia 29 de janeiro. O programa de Castração Animal da Prefeitura de Mogi Guaçu foi lançado na semana passada e já conta com 524 cadastros realizados.

Desde o último dia 19, foi iniciado o cadastro eletrônico para agendamento de serviços de castração animal, gerenciado pelo CCZ. O programa visa atender gratuitamente cães e gatos de famílias em situação vulnerável inscritas no Cadastro Único, do Governo Federal. O cadastramento está disponível em www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba Serviços.

A prioridade, a partir de avaliação socioeconômica, será para núcleos com renda individual, per capita, de até R$ 210/mês. “Nós estamos entrando em contato com as famílias para o início efetivo do programa e realizando os agendamentos”, comentou a diretora do CCZ, Dagmar do Amaral Borges.

As castrações serão iniciadas neste final de semana e serão feitas em clínica particular, localizada na Capela. A empresa vencedora da licitação irá realizar as castrações até o total de duas mil. “Além das castrações previstas no contrato, nós vamos continuar com os procedimentos que são realizados pela nossa equipe no CCZ”, comentou Dagmar ao lembrar que, atualmente, cerca de 150 procedimentos são realizados todos os meses pela equipe do Zoonoses.

A partir de agora, com o programa de castração, a expectativa é superar duas mil até o final desse ano. Para Dagmar, o serviço é fundamental para o controle da população animal e para redução da incidência de abandono. “As castrações são primordiais para que possamos iniciar o controle de animais no município, além de evitar as ninhadas indesejadas e o consequente abandono”, ressaltou.