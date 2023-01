Prefeitura realiza concurso público para 19 cargos; inscrições começam dia 16

O edital do concurso público de provas e títulos nº 01 de 2023 da Prefeitura de Mogi Guaçu foi publicado nesta sexta-feira, dia 13 de janeiro, no Diário Oficial do Município (https://www.mogiguacu.sp.gov.br/diario.html). São 19 cargos disponíveis, sendo a maioria para professor e dois deles para cadastro reserva, conforme tabela abaixo.

As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no site www.iuds.org.br, a partir das 6h do dia 16 de janeiro até 23h59 do dia 5 de fevereiro. O valor da inscrição para todos os empregos é de R$ 10,50. O candidato deverá inscrever-se para apenas um emprego, pois as provas objetivas serão aplicadas no mesmo dia e horário.

A responsabilidade pela realização do concurso público é do IUDS (Instituto Universal de Desenvolvimento Social), supervisionada pela Comissão Permanente e Organizadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos. O candidato deve observar no edital as exigências do cargo de interesse.

A prova objetiva, para todos os empregos, tem data prevista para o dia 5 de março. As informações contendo o local e o horário serão publicadas no dia 24 de fevereiro no Diário Oficial do Município e no site do IUDS. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das etapas do concurso público.