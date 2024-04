Ambulatório de Saúde Mental de Mogi Guaçu é inaugurado em nova sede

O prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel acompanharam na tarde desta terça-feira, dia 2 de abril, a inauguração do Ambulatório de Saúde Mental Dr. José Carlos Salzani da Secretaria Municipal de Saúde, localizado no Parque Cidade Nova. O secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira recepcionou os convidados.

O serviço de Ambulatório de Saúde Mental é oferecido para toda a população de Mogi Guaçu e atende casos de baixa e média complexidade psiquiátrica. Uma equipe multidisciplinar promove um atendimento especializado fazendo a diferença na vida dos pacientes. Cerca de 800 atendimentos são realizados por mês na unidade.

Rodrigo Falsetti destacou que o Ambulatório de Saúde Mental é mais um serviço que chegou para contribuir e melhorar a vida dos pacientes e, para isso, buscamos oferecer o melhor atendimento. “Os nossos funcionários da Saúde estão de parabéns porque executam o trabalho com carinho e dedicação com todas as pessoas que procuram por um atendimento. E é o que defendemos sempre: um atendimento de qualidade”, falou.

O chefe do Executivo disse que Mogi Guaçu é a cidade mais acolhedora e cheia de oportunidades dentro do cenário estadual. “Nos últimos três anos conseguimos recuperar o respeito que a nossa cidade merece, porque conseguimos trazer para cá novos investimentos para as áreas da saúde, indústria, entre outras. Hoje, voltamos a ser uma das melhores cidades do Estado de São Paulo para se viver”, comentou.

Para o secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira, ressaltou que o atendimento humanizado é o diferencial e que a população precisa ser acolhida quando procura por qualquer tipo de atendimento. “Procuramos sempre fazer um trabalho em prol de cada pessoa, porque o nosso compromisso é proporcionar um atendimento que mude a vida das pessoas no seu bairro e na cidade. E isso é muito gratificante!”, falou.

O médico José Carlos Salzani, especialista com reconhecida trajetória profissional na área de psiquiatria e décadas de contribuição na assistência e tratamento de pacientes de Mogi Guaçu e de toda a região, foi escolhido patrono da unidade. “Um agradecimento especial para toda a equipe da unidade pela parceria na realização do trabalho e para todos que me ajudam há mais de 50 anos a ser um psiquiatra melhor no exercício da minha profissão”, disse.

O Ambulatório de Saúde Mental fica localizado na Rua Faustino Custódio dos Santos, nº 375, no Parque Cidade Nova. O telefone para contato é o 19-99874-0766.