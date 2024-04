Prefeitura apoia 1ª Caminhada de Conscientização do Autismo

O prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel receberam nesta terça-feira, dia 2, duas integrantes do Acalanto (Grupo de Apoio a Famílias Atípicas de Mogi Guaçu), Isis Vieira e Kelly Araújo. A reunião teve como pauta a 1ª Caminhada de Conscientização do Autismo. Os secretários municipais de Esporte e Lazer (SEL), Paulo César Moreira, e da Educação, Paulo Paliari, também participaram.

A 1ª Caminhada de Conscientização do Autismo vai acontecerá no dia 28 de abril, um domingo, a partir das 7h30 e as inscrições para participar do evento encontram-se abertas na página do grupo Acalanto pelo Instagram no endereço @maesacalanto. O percurso da caminhada será pela Avenida dos Trabalhadores entre a rotatória do Supermercado Roffatto e o Parque dos Ingás.

As inscrições são gratuitas e a organização pede que os participantes estejam trajados com camiseta azul e que possam contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível (menos sal), para ser entregue no dia e local da caminhada.

“A iniciativa tem nosso apoio, porque o nossa gestão é atenta e preocupada em promover sempre o conhecimento sobre os mais diversos aspectos de transtornos. Neste momento, o nosso objetivo é trazer visibilidade para o tema do Transtorno Espectro Autista, debatendo temas como a inclusão social e o respeito às pessoas com autismo e seus familiares”, disse Rodrigo Falsetti.

O Acalanto atende e dá assistência para as famílias que têm dentro de seus núcleos pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Deficiências Ocultas.