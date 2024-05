Acidente na Rodovia Mogi-Conchal mata motociclista e fere outro

A semana começou violenta no trânsito mogimiriano. Um motociclista perdeu a vida na manhã desta segunda-feira (27) na rodovia “Wilson Finardi”, SP-191, no trecho entre Mogi Mirim e Conchal. Eram por volta das 7h30 quando um uma moto Honda Titan 160, que trafegava sentido a Mogi Mirim, na altura do Km 7, acabou colidindo, violentamente, com uma picape Fiat Fiorino que vinha em sentido contrário.

O motociclista, de 35 anos, após o choque frontal, foi arremessado a vários metros e teve morte instantânea. Uma segunda motocicleta, também da marca Honda e modelo Titan 160, acabou colidindo com a lateral da Fiorino, que ainda se encontrava com a traseira na pista, sofrendo diversas escoriações.

O resgate da Intervias foi acionados junto com o SAMU que constatou o óbito do motociclista. O segundo motociclista ferido foi imobilizado e transferido para a Santa Casa de Mogi Mirim, onde recebeu cuidados médicos e não corre risco de morte.

