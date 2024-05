Grupo Opersan mostrará à indústria da região de Campinas a importância do reúso da água



O Grupo Opersan, especializado em soluções ambientais para tratamento de águas e efluentes, realizará o seminário técnico Conexão Opersan, especialmente desenvolvido para os profissionais das indústrias de diversos segmentos localizados em Campinas, Jundiaí e região. O seminário tem como objetivo apresentar cases de sucesso e tecnologias para produção de água de reúso, por meio do tratamento dos efluentes. O evento acontecerá na cidade de Itupeva (São Paulo), no dia 13 de junho.



Será um dia de muita informação relevante, transmitida por especialistas, fornecedores de tecnologias, além de debates com clientes e usuários dos serviços disponibilizados pelo Grupo Opersan. Um dos propósitos da iniciativa é compartilhar informações sobre a importância desse tema para que as empresas busquem como objetivo em seus processos a implantação do sistema de reúso, além de cumprir a legislação, evitar sanções e multas e manter a boa reputação e imagem perante a opinião pública, de maneira ambientalmente responsável e obtendo ganhos financeiros, ao atenderem a todas essas demandas.

Será dada ênfase à modalidade de negócio onsite, na qual o Grupo Opersan presta seus serviços dentro das dependências do cliente, mediante a implantação de um sistema dedicado ou simplesmente operando um ativo já existente. O trabalho na área transcende ao aspecto comercial, tendo também o forte propósito de conscientizar e contribuir para preservar a água e a vida.



A modalidade garante o tratamento de águas e efluentes gerados pelos processos produtivos, por meio de soluções tecnologicamente sustentáveis e economicamente vantajosas para qualquer negócio, atendendo

integralmente a todos os preceitos legais.



O seminário técnico será dirigido a profissionais e gestores dos seguintes segmentos: indústrias automotiva, farmacêutica e química, agroindústria, artefatos de borracha, metalmecânico, tintas, máquinas e ferramentas, papel e celulose, vidros, cosméticos, óleos e lubrificantes, lavanderias industriais e bebidas.

Diogo Taranto, diretor de Desenvolvimento de Negócios do Grupo Opersan, observa que a infraestrutura e a economia da grande maioria das cidades brasileiras estão sendo castigadas com graves crises hídricas, especialmente nos últimos anos. “A tendência é de que o quadro se agrave cada vez mais. Por isso, o reúso da água é necessário, pois ajuda na conservação hídrica e na redução de perdas. É preciso ajudar a conscientizar o universo corporativo sobre as tecnologias e alternativas indicadas para preservar o precioso recurso. Seguimos estimulando e mantendo nosso compromisso em promover e desenvolver projetos que tornem o reúso vital entre os diversificados setores da economia”.

O seminário técnico será realizado no Hotel Cyan Resort, localizado em Itupeva, São Paulo.

Confira a programação:

08h30 Credenciamento com café da manhã

09h00 Abertura e boas-vindas com Fernando Carvalho, Diretor Presidente Grupo Opersan

09h15 Apresentação Institucional Grupo Opersan com Diogo Taranto, Diretor de Desenvolvimento de Negócios

09h45 Case sobre reúso industrial em fábrica de latas de alumínio com Marcel Sandoval, especialista do Grupo Opersan

10h30 Coffee break

11h00 Palestra e case: Tratamento de água, efluentes e reuso para indústria alimentícia com membranas, o Gerente Regional Marcelo Bueno, da empresa Toray

12h00 Almoço

14h00 Painel com representantes e parceiros

15h00 Palestra e case: Sistema MBR de Tratamento de Efluentes com a Tecnologia de Placas Planas, com o Gerente Regional Daniel Paiva Pavan da empresa Kubota

16h00 Coffee break

16h30 Palestra e case: Tratamento terciário avançado com Ultrafiltração e Osmose Reversa, com a Engenheira Química Alessandra Piaia e Bacharel em Química Juliana Morganti da empresa DuPont

17h30 Encerramento com Diogo Taranto, Diretor de Desenvolvimento de Negócios

