Duplo roubo: Polícia captura assaltantes após rastreamento de celular

Na madrugada desta segunda-feira (27), a Polícia Militar atendeu a duas ocorrências de roubo a estabelecimentos comerciais na cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a primeira chamada chegou ao COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), informando um roubo em uma pizzaria no bairro do Lote. Uma equipe deslocou-se imediatamente para o local e constatou que os assaltantes haviam levado dinheiro e o celular de um motoboy.

Ainda segundo o registro, durante o patrulhamento, outra equipe foi abordada por transeuntes que relataram outro roubo, dessa vez em uma lanchonete no centro da cidade. As características dos autores e do veículo utilizado eram as mesmas do primeiro caso.

Com o rastreamento do celular roubado, a polícia localizou um dos suspeitos, A.L.L., de 34 anos, que confessou ter participado dos dois roubos. Ele foi encontrado com uma pochete contendo dinheiro em espécie. Já o outro suspeito, A.H.L., de 34 anos, foi abordado na residência e também detido.

Durante as buscas, a polícia conseguiu recuperar os dois celulares roubados, bem como uma réplica de revólver. O segundo suspeito, A.H.L., foi liberado após os procedimentos legais, enquanto A.L.L. permaneceu preso, à disposição da Justiça.

As vítimas compareceram à delegacia e formalmente reconheceram apenas A.L.L. como autor dos roubos. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu-SP.