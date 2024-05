Renovias abre vagas para os setores de Operação e Engenharia

A Renovias, concessionária responsável pelas rodovias que fazem a interligação entre Campinas, o Circuito das Águas e o Sul de Minas Gerais, está com vagas de trabalho abertas para atuar nas áreas de Operação e Engenharia.

Há vagas para motorista de caminhão e auxiliar de conservação.

O candidato à vaga de motorista de caminhão deverá estar disponível para conduzir veículos do setor, de acordo com a atividade a ser desempenhada, observando as normas e leis de trânsito, visando atender as demandas da organização. Para se candidatar, é necessário ter Ensino Fundamental completo; Carteira de Habilitação dentro da validade (D) e residir em Mogi Mirim ou Mogi Guaçu.

Para auxiliar de conservação, o candidato deve estar apto a auxiliar na fiscalização e apontamentos das obras de terraplanagem e pavimentação da rodovia. Para esta vaga é necessário Ensino Fundamental completo e residir em Mogi Mirim.

BENEFÍCIOS

Para todas as vagas disponíveis, a concessionária oferece salário compatível com a função, bem como diversos benefícios, dentre eles assistência médica e odontológica, participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida, vale alimentação, licença maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias, Gympass (academia) e Day off (folga) no dia do aniversário.

Os interessados podem se candidatar até 30 de maio, enviando CV para vagas@renovias.com.br