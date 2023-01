216 merendeiras da rede municipal passam por capacitação no Senac

Entre os dias 23 e 30 de janeiro, 216 merendeiras que atuam nas escolas da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu estão tendo a oportunidade de aperfeiçoar os conhecimentos durante o curso Alimentação Escolar: Processo Produtivo de Refeições. O curso, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, está sendo realizado no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), no Jardim Paulista. Divididas em nove grupos com 24 profissionais cada, a capacitação acontece no período das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

O objetivo do curso é apresentar para as merendeiras todo o controle do processo produtivo de refeições para o público escolar, desde o recebimento, armazenamento e preparo das refeições. A carga horária por turma é de quatro horas e dentro deste período as profissionais também estão participando de uma aula prática na cozinha do Senac.

O secretário de Educação, Paulo Paliari, explicou que o curso visa dar continuidade no processo de formação das merendeiras da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu, com foco no desenvolvimento que antecede os preparos, como, por exemplo, de microbiologias e na produção de prato já existente no cardápio.

“Os assuntos abordados durante a formação visam garantir a segurança no processamento e manuseio dos alimentos realizados pelas merendeiras dentro do ambiente escolar. Ou seja, merendeiras mais capacitadas para o preparo da alimentação, com um olhar para a questão do pré-preparo e contaminação”, disse.

Paulo destacou que uma alimentação balanceada reflete na melhoria do aprendizado, porque a criança bem alimentada tem mais disposição para estudar e, desta forma, ela consegue pensar melhor e se desenvolver cognitivamente. “Buscamos salientar por meio das capacitações que as merendeiras consigam desempenhar um trabalho com muita responsabilidade. Elas são responsáveis pela distribuição da alimentação de mais de 18 mil alunos. Então, a capacitação serve para promover a qualidade de vida e melhorar o aprendizado desses estudantes”, ressaltou.

Participam da formação as merendeiras das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs), Escolas Municipais de Ensino Infantil (Emeis), Centros de Educação Infantil (CEIs), Fundação Educacional Guaçuana (FEG) e da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).