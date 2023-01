Prefeitura realiza fase de teste de implantação da nova central de atendimento Agiliza Guaçu

Nesta semana, a Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou a fase de teste de implantação da Central de Atendimento ao Cidadão – Agiliza Guaçu. Instalado no térreo do Paço Municipal, o novo programa de atendimento presencial para a população já realizou mais de 500 serviços até o momento.

A central presta serviços para diversas Secretarias Municipais, como, por exemplo, a de Assuntos Jurídicos, por meio de débitos executados; a de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, auxiliando com certidões diversas e desmembramentos e unificação; a de Obras, com serviços relacionados às obras de aprovação, regularização, ampliação; e a de Finanças e suas divisões e seções, atuando com certidões imobiliárias, cadastros imobiliários, IPTU e ISS.

“A unidade presta serviços de forma presencial relacionados à rotina de seguimentos de procedimentos pré-definidos, a fim de padronizar os processos requeridos pelo munícipe, bem como a execução de ações de ordem prática, como parcelamento de dívidas e emissões de certidões, sem a necessidade de abertura de processos administrativos”, comentou o secretário de Tecnologia, Josimar Cerqueira.

O titular da pasta orientou ser importante que os contribuintes levem para a execução de serviços presenciais no Paço Municipal documentos pessoais como: RG e CPF e comprovante de endereço. E para representantes legais, a Procuração ou Determinação Judicial.

A Central de Atendimento ao Cidadão – Agiliza Guaçu está localizada no Paço Municipal, na Rua Henrique Coppi, 200, Morro do Ouro. O horário de atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.