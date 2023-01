Câmeras de alta tecnologia e Inteligência Artificial ajudam na fiscalização da malha viária Renovias

podem levar a acidentes de trânsito, a Renovias adotou, recentemente, o sistema de Detecção Automática de Incidentes (DAI). O sistema composto por câmeras de alta tecnologia e um software com Inteligência Artificial (IA) é capaz de flagrar motoristas em atitudes imprudentes – como falar ao celular enquanto dirige e não usar o cinto de segurança.

Com capacidade para gravar mais de uma faixa da rodovia ao mesmo tempo, o sistema é dotado de identificação facial para não deixar margem de dúvida sobre eventuais infrações cometidas.

“Este equipamento monitora a rodovia 24 horas por dia, todos os dias. É uma ferramenta muito útil para a concessionária, uma vez que trabalha, automaticamente, para garantir um trânsito mais seguro, coibindo infrações que podem resultar em graves acidentes e mortes”, salientou o gerente de manutenção, Michell Miranda Borges Costa.

Para evidenciar os resultados atingidos com as câmeras de alta tecnologia e Inteligência Artificial, a Renovias monitorou, por sete dias, os dois equipamentos instalados na rodovia SP-340 e destacou as ocorrências de falta de uso do cinto de segurança pelo motorista ou passageiro e o uso do celular ao volante.

Em uma semana, as câmeras inteligentes flagraram mais de 140 mil motoristas. Destes, 1.008 transitavam sem o uso do cinto de segurança e 240 foram flagrados usando o celular enquanto dirigiam. O sistema ainda identificou outras 50 pessoas comentando outros tipos de infração e registrou reincidência, em alguns casos.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) tem monitorado os dados gerados por este sistema para e, assim, garantir um trânsito mais seguro para todos os clientes de rodovias.