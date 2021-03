Apae de Mogi Guaçu lança Projeto para arrecadar doações

A pandemia que atinge o mundo todo, vem afetando não só as pessoas e empresas, mas as entidades, que sempre se sustentaram com o apoio das comunidades em que estão inseridas. Diante desta realidade, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi Guaçu está lançando o Projeto Abrace a Apae.

“A entidade conseguia equilibrar as despesas, com a renda obtida nos vários eventos que realizava durante o ano, sempre contando com a adesão de um grande número de pessoas”, declara a diretora da Apae, Cleusa Fátima Salvador de Santana. “Desde o início da pandemia, há um ano, os eventos presenciais foram cancelados e isto vem refletindo na saúde financeira da entidade”, complementa.

O Projeto Abrace a Apae tem como proposta mobilizar e sensibilizar a comunidade local, pela causa da pessoa com deficiência intelectual e múltipla e transtorno do espectro autista. A Apae mantém sem interrupções os atendimentos de saúde, conduzidos pela equipe multidisciplinar e os acompanhamentos online ou híbridos, aos usuários da Educação.

Para abraçar a Apae de Mogi Guaçu você pode ser doador temporário ou permanente e fazer contribuições no valor que sentir em seu coração, através de carnê, depósito bancário ou Pix. Caso você opte pelo carnê, faça contato com a Apae pelos telefones (19) 3861-1234 ou whatsapp (19) 99368-4399.

As doações por depósito ou transferência podem ser feitas através da Conta Corrente da entidade, no Banco do Brasil, agência 1172-x , Conta 48860-7. O código PIX da Apae é 46.400.180/0001-08.