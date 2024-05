Nova ponte na Avenida Brasil é inaugurada e tráfego já está liberado

A Ponte Cláudio Luiz Manzoli, sobre o Rio Mogi Guaçu que cruza a Avenida Brasil foi entregue a população guaçuana em um grande evento promovido pela Prefeitura de Mogi Guaçu na noite desta terça (30).

Além da ponte, contempla a obra quase dois quilômetros de duplicação da Avenida Brasil juntamente com uma excelente iluminação de LED.

Estiveram presentes no evento, o Prefeito Rodrigo Falsetti, o Vice Prefeito Marcos Tuckumantel, o Presidente da Câmara Municipal Jéferson Luís e outros vereadores, além do Deputado Estadual Barros Munhoz. Familiares do empresário guaçuano , já falecido, Cláudio Luiz Manzoli o qual foi homenageado com o nome da ponte também estiveram presentes.

Durante o discurso de inauguração, o Prefeito Rodrigo Falseti disse:

“Digo à nossa equipe que projetos no papel não melhoram a vida das pessoas. Atitudes, sim. A noite de hoje é um importante exemplo disso. Entregamos há pouco as obras da Ponte Cláudio Luiz Manzoli, a nova travessia da Avenida Brasil. Um investimento grandioso em mobilidade e em um trânsito mais fluído e seguro. Duplicamos a pista em nosso primeiro ano de governo. Trouxemos iluminação com tecnologia LED. Finalizamos a primeira ponte sobre o Rio Mogi Guaçu em quase 50 anos. E, já nos próximos meses, ingressaremos nas obras de prolongamento dessa via até a região do Santa Mônica, chegando a Mogi Mirim, resolvendo problemas de tráfego que se estendem há décadas em nossa cidade. Feliz pela oportunidade de estar prefeito e de contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade! Vamos em frente!”