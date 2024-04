Crianças ficam feridas após SUV tombar na Avenida dos Trabalhadores

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu na manhã deste domingo, dia 28. O SUV, modelo Chevrolet Tracker, seguia pela Avenida dos Trabalhadores quando o motorista perdeu o controle do veículo e tombou.

As duas crianças, de 5 e 7 anos, que estavam no banco de trás do carro, ficaram feridas. As crianças foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o Hospital. O estado de saúde das crianças não foi divulgado.

A Polícia Militar esteve no local do acidente para registrar a ocorrência. A causa do acidente ainda está sendo investigada.