PAT divulga 157 vagas de EMPREGO nesta quinta-feira (02)

AJUDANTE DE COZINHA (7668319): Vaga para trabalhar na cidade de Estiva Gerbi. Ter experiência em cozinha industrial, elaboração de cardápio, preparo, limpeza e organização do refeitório. Vaga feminina. Ensino médio completo. AJUDANTE DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7655151): Auxiliar o montador de estruturas metálicas e solda. Diferencial ter conhecimento na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE PRODUÇÃO (7631772): Necessário ter atuado na área produtiva com montagens e linha de produção. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE GERAL – AUXILIAR MANUTENÇÃO RECARGA DE EXTINTORES (7664574): Trabalhar na produção de recarga de extintores. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE GERAL – SERVENTE DE PEDREIRO (7664648): Trabalhar com serviço pesado. Necessária experiência como servente ou ajudante de pedreiro. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (7664188): Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Implantação e execução do sistema TOTVS, manutenção de hardware e telefonia e administração da área de tecnologia da informação. Conhecimento em Windows server com AD, rede, HTML e PHP. Experiência anterior na função e com suporte ao usuário. Desejável conhecimento em Totvs. Vaga presencial e masculina. Ensino superior completo em Tecnologia da Informação. ASSISTENTE DE LABORATÓRIO INDUSTRIAL DE REFRATÁRIO (7660850): Atuar como auxiliar de laboratório em indústria de refratário. Possuir formação técnica em química completa ou áreas correlatas. Não exige experiência. Vaga sexo indiferente. AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL (7573365): Trabalhar com importação e exportação, lucro real e presumido, emissão, entrada e saídas de notas fiscais, emissão de boletos bancários, conhecimento de sistema de contas a pagar e receber, arquivos de documentos fiscais e contábeis para envio à contabilidade. Trabalhar em equipe, atendimento a cliente interno e externo. Experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. Necessário ter a própria condução. AUXILIAR DE JARDINAGEM NO RAMO DE SILVICULTURA (7670363): Trabalhar no ramo de silvicultura. Efetuar plantio, irrigação, distribuição de mudas de eucaliptos e nativas, efetuar combate a incêndios florestais e construir cercas, idade entre 25 e 55 anos. Trabalho exige força física. Trabalhar com motoserra. Trabalhar em Mogi Guaçu e região. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. AUXILIAR DE LIMPEZA (7667019): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Exercer a função de auxiliar de limpeza em restaurante. Experiência na função, não precisa ser em carteira. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7663164): Irá atuar em chão de fábrica. Necessário certificado de operador de empilhadeira. Será considerado um diferencial quem possua experiência em indústria de tintas ou montagem/desmontagem de máquinas. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7622246): Efetuar carga e descarga de mercadorias, organização e seleção das mercadorias com identificação do lote, fornecedor e data de entrada, auxilia na embalagem de produto e habilidade para limpeza e organização do local de trabalho. Vaga masculina. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (7660446): Necessária experiência de 06 meses na função, comprovada em carteira. Ser proativo e comunicativo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE OPERAÇÕES – CONFERENTE DE LOGÍSTICA (7658938): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar na preparação e organização de materiais e produtos. Realizar tarefas de embalagem e expedição de mercadorias, apoiar na recepção e conferência de produtos. Prestar suporte em atividades de controle de qualidade, seguir procedimentos operacionais padrão e diretrizes de segurança. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB não exigida, se tiver será um diferencial. AUXILIAR MECÂNICO À DIESEL (7658008): Efetuar consertos mecânicos ou elétricos, troca de óleo, limpeza de motores, lavagem de peças e outros componentes. Auxilia na montagem e desmontagem de motores à diesel (caminhões, ônibus e caminhonetes). Necessária experiência de 12 meses comprovada na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CALDEIREIRO (7662086): Necessária experiência na função. Cursos de aperfeiçoamento em áreas específicas (soldagem, tubulação industrial, pintura, etc). Desejável: Certificações em NR-33, NR-35, NR-20. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. COSTUREIRA (7638276): Possuir conhecimento básico em costura (qualquer tipo de máquina). Vaga feminina. Ensino fundamental completo. COSTUREIRA (7663377): Costureira em geral, conhecimento em interlock, overlock e reta industrial será um diferencial. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. COZINHEIRA INDUSTRIAL (7668288): Vaga para trabalhar na cidade de Estiva Gerbi. Ter experiência em cozinha industrial, elaboração de cardápio, preparo, limpeza e organização do refeitório. Vaga feminina. Ensino médio completo. ELETRICISTA (7661752): Experiência como eletricista de rede, corte e religa, substituição de medidores. Trabalhar em Mogi Guaçu e região. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL (7656830): Responsável pela manutenção elétrica preventiva e corretiva de motores, máquinas, equipamentos e instalações industriais, analisa as necessidades de troca e regulagem de componentes e aplica testes de funcionamento. Interpreta desenhos elétricos para montagem de painéis de tensão e cabeamento estruturado. Conhecimento das normas NR-10 e NR-12.Vaga masculina. Ensino médio completo e curso técnico de comandos elétricos. CNH: AB EMBALADOR, A MÃO (7639722): Auxiliar de embalagem e empacotamento de produtos. Atividade exige força física. Idade de 19 a 35 anos. Não exige experiência. Candidatos com comprometimento e vontade de aprender. Vaga masculina. Ensino médio completo. FISCAL DE MONITORAMENTO EXTERNO (7659652): Efetuar fiscalização externa em loco para eventos notificados no período, reportando à empresa de forma padronizada conforme procedimentos. Disponibilidade de horários. Escala de trabalho: 12×36. Diferencial: Quem possua experiência em segurança privada. Experiência em pilotagem de motos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB FUNILEIRO (7669063): Responsável pela funilaria e preparo para pintura. Ter conhecimento nessa área. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (7562983): Profissional irá instalar sistemas de segurança: Alarmes, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B LAVADOR DE VEÍCULOS (7639329): Necessário que possua experiência como lavador, polimento, preparo e estética de veículos. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB LAVADOR DE VEÍCULOS/HIGIENIZADOR (7669029): Responsável pela lavagem de veículos e higienização, limpeza interna dos veículos. Não necessita experiência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MECÂNICO DE AUTO EM GERAL (7658129): Trabalhar na Cidade de Mogi Mirim. Experiência na função de mecânico e manutenção de veículos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. MECÂNICO DE CAMINHÕES (7652438): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Sólida experiência em manutenção de veículos pesados (máquinas carregadeiras, escavadeiras e caminhões) e motores a diesel. Conhecimentos em hidráulica e cursos de mecânica em geral. Realizar manutenção em máquinas pesadas, regulagem de motores, conjuntos de peças e sistema de freios, lubrificação de equipamentos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS (7665433): Vaga temporária – 90 dias. Técnico em mecânica para serviços de manutenção de máquinas (preventivas e corretivas). Conhecimento e experiência para leitura de desenho mecânico, hidráulico, pneumático, rolamentos e outros conhecimentos necessários em mecânica. Empresa aceita candidatos aposentados para a função. Vaga masculina. Curso técnico em mecânica. CNH: B MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS (7669377): Realizar serviços de manutenção mecânica em máquinas e equipamentos, instalar sistema de proteção em máquinas e equipamentos, instalar sistema de proteção, trocar, montar e reparar peças, podem realizar serviços de soldagem e trabalho em altura. Vaga masculina. Ensino médio completo. MECÂNICO DE MOTOR À DIESEL (7658139): Experiência em manutenção mecânica e motores à diesel (motor, câmbio e diferencial), caminhões, ônibus e caminhonetes. Necessária comprovação de 12 meses na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7655122): Conhecimentos em montagem de estruturas metálicas e solda. Vaga masculina. Ensaio fundamental completo. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7656201): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Instalação de equipamentos e estrutura destinados a linha de vida e ponto de ancoragem. Reparação de peças e estruturas, montagem de estruturas metálicas, execução de serviços com ferramentas manuais e lixadeiras. Conhecimento de acordo com o cargo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB MONTADOR DE MÓVEIS – AJUDANTE (7658025): Vaga para Cidade de Mogi Mirim. Atuar como ajudante de montagem de móveis. Necessário que possua conhecimento em montagem de móveis. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PEDREIRA (7652357): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar, dirigir o caminhão fora de estrada carregado com as rochas maiores. Remoção de terra, checar abastecimento, óleo e água dos caminhões. Desejável experiência com truck, pipas e carretas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D MOTORISTA DE CAMINHÃO PESADO (7651826): Motorista com licença para dirigir veículos pesados. Experiência de 2 anos na função. Vaga sexo masculino. Escolaridade indiferente. CNH: C. MOTORISTA CARRETEIRO (7655111): Possuir pleno conhecimento em conduzir carretas e experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E MOTORISTA ENTREGADOR DE VEÍCULO SEMI PESADO (7666747): Conhecimento da região e sul de Minas. Dirigir e ajudar na carga e descarga sempre quer necessário. Idade até 45 anos. Necessário experiência comprovada em carteira ou carta de referência de empregos anteriores. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (7652730): Efetuar serviços de manutenção predial, tais como: elétrica, hidráulica, alvenaria e limpeza. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. OPERADOR DE CARREGADEIRA (7652553): Operar máquina carregadeira no pátio, carregando para o cliente. Operar máquina escavadeira realizando remoção de terra. Necessário curso de operador de carregadeira/escavadeira sólida e experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D OPERADOR DE MÁQUINAS (7666662): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Profissional irá operar em retífica, freza e torno convencional. Necessária experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico em mecânica, metrologia e desenho técnico. OPERADOR DE TRATOR DE PNEU (7661677): Vaga para trabalhar em Andradas. Atividade será realizada em fazenda com atividades florestais. Necessário conhecimento breve na função e experiência em carteira por 06 meses e certificado como operador de trator. Possuir certificado de operador de trator. Empresa oferece fretado. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B PEDREIRO (7662016): Necessária experiência anterior na área. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. SERRALHEIRO (7660382): Necessário que possua experiência na função. Para trabalhar com serralheria industrial, portões, acabamentos e mais atividades inerentes a função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B SERRALHEIRO (7656117): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela leitura e interpretação de desenhos, corte de materiais, montagem, solda e acabamento. Conhecimentos de acordo com o cargo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B SOLDADOR MIG (7656048): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Soldagem no processo mig. Conhecimentos de acordo com a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B SOLDADOR (7652292): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Solda Pesada de Campo para reforma de chapa grossa, caçambas e conchas de máquinas, execução de estruturas e passarelas. Solda de manutenção em equipamentos rodantes e industriais. Curso de solda mig, eletrodo revestido. Experiência com solda pesada, solda raiz, maçarico, aço manganês e conhecimentos com medidas. Vaga masculina. Ensino Fundamental completo. TRABALHADOR DE EXTRAÇÃO FLORESTAL (7543787): Experiência em trabalhos rurais/campo, como: plantio ou colheita de laranja, café, entre outras lavouras. Necessário disponibilidade para viagens, responsável por desenvolver trabalhos de natureza média complexidade, plantio, replantio, irrigação, coveamento manual, desentubetamento e seleção de mudas, eliminação de plantas daninhas e brotações de eucalipto, adubação manual, combater incêndios florestais e limpeza de áreas de vivência. Trabalhar de acordo com procedimentos de EHSS e qualidade. Vaga masculina, Ensino fundamental incompleto. TRABALHADOR RURAL (7669589): Vaga para trabalhar em Araras. Executar atividades de plantio e corte manual de cana de açúcar, engate e desengate de carretas, montagem de tubulação de vinhaça, atividades de irrigação, organização e limpeza de cargas e pátio de carregamento de cana e serviços gerais no canavial, em conformidade com as atividades do processo em que atua, seguindo padrões internos de segurança e sustentabilidade. Empresa oferece fretado. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. TRABALHADOR RURAL (7656317): Necessário experiência com atividades rurais, empregador oferece moradia para casal. Desejável carta de referência de empregos anteriores. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. CNH: AB desejável. VENDEDOR EXTERNO (7646402): Trabalhar em Mogi Guaçu e região. Prospecção e fidelização de clientes, apresentação dos produtos e soluções da empresa, negociação e fechamento de vendas, cumprimento de metas. Possuir condução própria. Empresa oferece auxílio combustível. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: AB VENDEDOR EXTERNO (7656983): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Possuir conhecimentos em pacote office. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB VENDEDOR INTERNO (7656403): Trabalhar com vendas internas e contato com empresas via telefone. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. VENDEDOR INTERNO (7667996): Necessário experiência comprovada na função de vendedor e atendimento a balcão. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. VENDEDOR PORTA A PORTA (7655371): Vendedor porta a porta no ramo de dedetização. Necessário experiência como vendedor. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: AB.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

AJUDANTE DE COZINHA (7667171): Trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Preferencialmente experiência como ajudante de cozinha em restaurantes industriais, organização, limpeza, pró atividade, higiene pessoal, bom relacionamento com colegas de trabalho e chefia. Disponibilidade de dia e horário. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA QUINTA-FEIRA (02/05/2024)

