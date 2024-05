1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde irá reunir todas as categorias que atuam no SUS

Na próxima quinta-feira, 9 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde irá promover a 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (CNGTES). Com o tema Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS acontecer, a Conferência será realizada das 8h às 12h30 no auditório das Faculdades Maria Imaculada, no Centro. A organização do evento é do Conselho Municipal de Saúde.

A conselheira Estadual de Saúde, Juraciara Fonseca Morcillo, será a palestrante da 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. O encontro irá reunir profissionais de Saúde, educadores, gestores públicos e membros do Conselho Municipal de Saúde dentro de um espaço para o diálogo e colaboração, além de estudantes da área, trabalhadores, usuários e gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) e entidades prestadoras de serviço.

A presidente do Conselho Municipal de Saúde de Mogi Guaçu, Dalva Soares de Lima, explicou que o objetivo é avaliar a situação da área e propor diretrizes que possam contribuir para a formulação de uma política de Saúde em níveis municipal, estadual e federal.

“A conferência busca a valorização das pessoas que constroem o sistema público de saúde e que englobam mais de quatro milhões de trabalhadores de diversas profissões do setor em nível técnico, médio e superior. Temos como proposta também o aprimoramento das condições de trabalho, a formação dos futuros e atuais trabalhadores do sistema, visando, assim, melhorar cada vez mais o atendimento à população”, disse.

Para participar do evento, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (19) 99654.3812 (WhatsApp).