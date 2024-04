Grupo de Capoeira Ocultos Participará do Campeonato Estadual de Capoeira em Santana do Parnaíba

O grupo de capoeira Ocultos, liderado pelo Mestre Rafael Cabeça, participará do Campeonato Estadual de Capoeira, que será realizado no dia 05 de maio de 2024 em Santana do Parnaíba. A equipe será representada por 11 atletas, que competirão nas modalidades de Jogo e Acrobacias.

O evento é organizado pelo Professor Jailson, também conhecido como Mestre Japonês, e conta com o apoio da Secretaria de Esportes de Santana do Parnaíba (SMAFEL). O campeonato terá a participação de atletas de várias cidades do estado, com um total de 230 competidores inscritos de 20 instituições, incluindo grupos particulares, escolas públicas e ONGs.

Em entrevista, Mestre Rafael Cabeça expressou sua confiança na equipe do Grupo de Capoeira Ocultos: “Estamos confiantes em nossa equipe, todos os atletas têm muita qualidade, com certeza iremos lá para dar um show e representar nosso grupo e nossa cidade.”

O campeonato promete ser um grande evento para a capoeira, reunindo talentos de diferentes localidades e promovendo e divulgando nossa cultura. A presença do Grupo de Capoeira Ocultos certamente será um destaque de nossa região, pois será o único grupo do interior da baixa Mogiana.