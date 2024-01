Volta às aulas na rede municipal de ensino será no dia 6 de fevereiro

As aulas da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu voltam no dia 6 de fevereiro. Cerca de 17.200 alunos dos nove Centros de Educação Infantil (CEIs), 12 Organizações da Sociedade Civil (OSCs), 33 Escolas Municipais de Ensino Infantil (Emeis), 24 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) e da Fundação Educacional Guaçuana (FEG) iniciam o ano letivo de 2024.

Como tradicionalmente acontece, o secretário municipal da Educação, Paulo Paliari, contou que durante o mês de janeiro a pasta vem se organizando juntamente com as equipes das unidades escolares para o retorno das aulas. “Além do mutirão de limpeza que fazemos todo início do ano para que as escolas fiquem em ordem para receber os alunos, nós já iniciamos também os cursos de formação para os profissionais”, comentou.

Paulo Paliari disse que os serviços de manutenção de roçagem e de limpeza das escolas também continuam sendo realizados. “Ao todo, mais de 75 prédios educacionais estão recebendo as ações de zeladoria”, disse ao lembrar que a entrega dos uniformes escolares vai acontecer nesse início de ano. Cada escola será responsável por divulgar o período de distribuição dos kits. “Apesar do atraso por conta da burocracia, esse ano teremos todos os nossos alunos uniformizados”, comentou.

Formação

Nesse mês, o Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal da Educação preparou duas formações para as merendeiras(o)/cozinheiras (os), auxiliares e diretores de toda a rede municipal. A primeira, com o tema Alimentação Escolar e Dietas Especiais, acontece nas dependências do Senac de hoje, dia 30 de janeiro, até o dia 5 de fevereiro.

Já a formação com o tema Primeiros-Socorros e Desengasgamento é feita no Centro Cultural no período de 30 de janeiro ao dia 1º de fevereiro e tem como público-alvo auxiliares de serviços gerais, merendeiras e inspetor de alunos. “São temas importantes que atualizamos todo início de ano letivo. Nós temos investido em formação ao longo do ano atingindo todas as categorias da Educação”, enfatizou o secretário municipal.