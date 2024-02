Em noite animada são escolhidos o Rei Momo e a Rainha do Guaçu Folia

A noite de terça-feira, dia 30 de janeiro, foi para lá de animada com a realização do Concurso de Rainha e Rei Momo do Guaçu Folia 2024. O evento foi realizado no Centro Cultural e contou com a presença dos blocos que estarão presentes no Carnaval de Mogi Guaçu. A animação dos blocos foi o ponto alto do evento, que ainda contou com a participação da Bateria Furiosa da Guaçu Verde & Rosa.

Emily Vitória Bulgarelli foi eleita a Rainha do Carnaval. Ela é representante do bloco Inclusão Folia. Já Filipe Augusto Nunes foi escolhido como Rei Momo, representando o bloco Aliança Geek. Também foram eleitos a primeira e a segunda princesas, sendo Beatriz de Jesus Davidoski eleita primeira Princesa, representando o bloco Das Lilis, e Gabriele B. de Moraes, representando o bloco Inclusão Folia, eleita segunda Princesa.

O Guaçu Folia 2024 terá a participação de quatro blocos para fazer a alegria dos foliões nos dias 10 e 11 de fevereiro, no Parque dos Ingás, sempre a partir das 16h. São eles: Bloco Das Lilis, Aliança Geek, Inclusão Folia e Remelexo. O local contará com praça de alimentação e muita música, conforme a programação abaixo.

A programação do Carnaval Família – Guaçu Folia 2024 ainda prevê a cantora Saraí na Feira Noturna no dia 9 de fevereiro e ainda apresentação de blocos e música nos dias 10 e 11 de fevereiro, no Parque dos Ingás. Programação recheada para nenhum folião ficar parado!

Programação Guaçu Folia 2024

09/02- Feira Noturna Sabor da Rua

Avenida Alíbio Caveanha, a partir das 17h

Cantora Sarahí

Entrada franca

10/02- Blocos e Música

Parque dos Ingás, a partir das 16h

Entrada franca

16h- DJ Kaká

16h30- Desfile de blocos

19h- Bateria da Escola de Samba Asa Show

22h- DJ Ozzy

11/02 – Blocos e Música

Parque dos Ingás, a partir das 16h

Entrada franca

16h- DJ Ozzy

17h30- Desfile de blocos

19h- Thomas Macena

22h- DJ Kaká