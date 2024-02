Um dos autores que espancou e matou jovem no Parque dos Eucaliptos é preso pela Polícia Civil

Nesta sexta-feira (09), uma operação conjunta realizada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Delegacia de Polícia (DelSecPol) de Mogi Guaçu resultou na prisão de um dos suspeitos envolvidos em um caso chocante de espancamento, tortura, sequestro e homicídio que aconteceu no dia 30 de novembro de 2023 no Parque dos Eucaliptos contra Robson Campos do Santos. Além disso, as autoridades descobriram cocaína no endereço do acusado.

Após uma série de investigações minuciosas, os policiais civis conseguiram identificar o indiciado como G.S.S., de 28 anos. Com base nas provas coletadas, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária do suspeito e mandados de busca para o endereço dele e de outros envolvidos no crime. Os pedidos foram acatados pelo Poder Judiciário.

A operação contou com o apoio de policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Central de Polícia Judiciária (CPJ), Delegacia de Polícia de Mogi Guaçu e da Delegacia Seccional de Polícia. No total, foram cumpridos um mandado de prisão temporária e seis mandados de busca.

Durante a busca na residência do suspeito, os policiais fizeram uma descoberta surpreendente: sessenta e oito microtubos contendo cocaína foram encontrados no local. Diante disso, G.S.S. foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em um registro autônomo.

Sobre o crime

