Transluz Viagens inaugura moderna e sustentável garagem em Mogi Guaçu

A Transluz Viagens, empresa de transporte rodoviário de passageiros da região, inaugurou sua nova e avançada garagem nesta quinta-feira (06). A nova instalação, com área construída de 234 m² em um terreno de 2.200 m², traz diversas melhorias para a operação da companhia e o atendimento aos clientes.

A nova garagem conta com diversas facilidades, como 2 valetas para manutenção e lubrificação de veículos, um setor exclusivo para lavagem, refeitórios para os funcionários e um amplo espaço administrativo com sala de treinamento e recepção acessível a cadeirantes. Toda a água utilizada nas operações é proveniente de captação fluvial e armazenada em um tanque de 18.000 litros, demonstrando o compromisso da empresa com a sustentabilidade.

Outro destaque é o processo de descarte ambientalmente correto do óleo trocado nos veículos. Esse material é coletado por empresas especializadas que realizam o devido processo de reciclagem por meio de refinamento. As valetas de manutenção também passam por limpeza semanal e processo de decantação antes do descarte nas galerias fluviais.

Na cerimônia de inauguração, a Transluz Viagens apresentou oficialmente às autoridades locais e empresas do setor de turismo o novo modelo de ônibus semi-leito Marcopolo G8 1.350, com capacidade para 46 passageiros.

“Estamos muito felizes em inaugurar essa nova garagem, que nos permite oferecer um serviço ainda mais eficiente e sustentável aos nossos clientes”, afirmou o diretor da Transluz Viagens, Ricardo Augusto. “Agradecemos a Deus, nossas famílias, amigos e toda a comunidade pelo apoio nesta jornada.”

Prestigiaram o evento autoridades como o prefeito Rodrigo Falsetti, o vereador Jéferson Luís e Guilherme de Souza Campos, os padres Moisés e Paulo, e o pastor Pacobello, entre outras lideranças locais.