Feira livre do Jardim Novo muda de endereço a partir deste sábado

A partir deste sábado, 12 de abril, a feira livre do Jardim Novo, que antes era instalada em frente ao Serviço Social da Industria (Sesi) de Mogi Guaçu, terá um novo endereço. Os feirantes serão instalados na Avenida Alíbio Caveanha, no Jardim Novo I, onde atualmente acontece a Feira Noturna Sabor da Rua. Apesar da mudança, o horário de funcionamento da feira será mantido das 6h às 12h.

O secretário de Serviços Municipais (SSM), Fábio Aparecido Luduvirge Fileti, explicou que a alteração foi feita para atender uma solicitação do comando da Polícia Militar (PM). Isso porque, a nova sede do 26º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) de Mogi Guaçu, da 1ª Cia PM e da Cia de Força Tática está em construção na mesma via, o que exigiu uma reorganização viária.

“O principal motivo é para garantir a segurança das pessoas que trabalham, assim como do público que frequenta o evento aos sábados de manhã. O comando da PM fez a solicitação, nós conversamos com os feirantes e eles optaram pela mudança de endereço”, disse

O espaço que será utilizado pela feira livre do Jardim Novo é o mesmo onde acontece a Feira Noturna Sabor da Rua, às sextas-feiras, a partir das 17h, na Avenida Alíbio Caveanha. “A mudança foi feita com responsabilidade e diálogo. O apoio dos feirantes foi total e todos estão confiantes no crescimento da feira com a nova localização”, falou.

História

A feira livre do Jardim Novo existe há mais de 35 anos, tendo passado por algumas alterações de local ao longo do tempo, especialmente entre as margens da linha férrea, sempre buscando melhor atender os feirantes e a população da região. Hoje, o evento conta com a participação de 22 feirantes.

Neste momento, não haverá alteração no número de barracas, pois será necessário avaliar o comportamento do público no novo local antes de qualquer ampliação. No entanto, os feirantes que desejam participar podem fazer cadastro.

Para se cadastrar, os interessados devem procurar o Setor de Fiscalização da Secretaria de Serviços Municipais e apresentar os documentos de RG, CPF, comprovante de residência e uma breve descrição da atividade desejada. O cadastro reserva será avaliado conforme critérios de necessidade, equilíbrio de setores e disponibilidade de espaço.

O endereço da SSM é Avenida Paulista, 338, no Jardim Centenário. Mais informações pelo telefone (19) 3811.7030.