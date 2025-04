148 anos: ato solene marca comemoração do aniversário da cidade; programação continua no sábado

Para celebrar os 148 anos de Mogi Guaçu, data comemorada nesta quarta-feira, 9 de abril, a Administração Municipal realizou uma solenidade com apresentação da Banda Marcial dos Ypês e participação dos representantes das Forças de Segurança e dos atiradores do Tiro de Guerra (TG). O ato, que aconteceu em frente ao Paço Municipal, no Morro do Ouro, contou com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti, e do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, além de secretários municipais e vereadores.

A celebração teve início com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo, de Mogi Guaçu e do Mercosul ao som da Marcha Batida, que foi tocada pelos componentes da Banda Marcial dos Ypês. Na sequência, houve a execução dos hinos nacional e do município. Para o vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel, a solenidade marca mais um momento da história de Mogi Guaçu.

“Quero parabenizar a cidade pelos seus 148 anos, dos quais 50 eu participei como cidadão dessa terra. Fico feliz em ver que a cidade continua crescendo, com suas belezas e com esse povo maravilhoso, porque Mogi Guaçu é de todas as pessoas que nasceram aqui e daquelas que, como eu, são guaçuanos de coração”, declarou.

Já o prefeito Rodrigo Falsetti destacou o orgulho de ser um guaçuano. “Nasci, cresci, fiz meus amigos e construí minha família em Mogi Guaçu. E hoje, como prefeito, é uma honra parabenizar essa cidade que tanto ajudou para o meu crescimento e desenvolvimento como ser humano, homem e, principalmente, como pai”, disse.

O chefe do Executivo finalizou comentando que não existem fronteiras ou limites para um povo que caminha unido na busca de um futuro melhor para si e para as próximas gerações. “Aqui só tem gente do bem, guerreira, honesta e batalhadora que, com seu trabalho diário, constrói o desenvolvimento do município e não mede esforços na busca do crescimento e da melhoria de vida”, falou.

Mais festividades

As comemorações dos 148 anos de Mogi Guaçu seguirão durante o mês de abril. A principal atração das festividades deste ano será a apresentação do grupo de pagode Negritude Júnior, sucesso nos anos 90, que vai acontecer no sábado, 12 de abril, a partir das 21h, no Parque dos Ingás, no Centro. A banda Pegada Universitária vai fazer a abertura do show às 19h. O local contará com praça de alimentação.

Nos dias 26 e 27 de abril, sábado e domingo, respectivamente, será promovido o Dança Guaçu 2025. As apresentações serão a partir das 19h, no Teatro Tupec do Centro Cultural. Ao todo, serão sete escolas de Mogi Guaçu sendo: PAS! Programa Adolescente Sim, Dançarte Mangata Centro de Jazz, Estúdio de Dança Impacto, Corpo Livre, SESI Núcleo de Dança e Studio Bruna Carvalho.

Para participar desse evento será necessário a retirada de ingresso pelo link www.megabilheteria.com ou diretamente na sede da Secretaria Municipal de Cultura, que fica localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h.