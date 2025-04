Dupla é presa pela PM com revólver ilegal na Avenida Bandeirantes

Na tarde de sábado (29), por volta das 12h20min, os policiais militares estavam em patrulhamento pela Av. Bandeirantes, Ypê II, quando visualizaram dois indivíduos sentados em um ponto de ônibus e, próximo a eles, um veículo Fiat/Uno de Andradas/MG, os quais, tão logo viram a viatura, levantaram e foram em direção do automóvel, momento que foram abordados e identificados como W.R.O e B.S.S.

Após a busca pessoal nada de ilícito fora encontrado, porém, durante a busca veicular, foi localizado um revólver de calibre .38, com a numeração suprimida, embaixo do banco do passageiro. W. relatou que teria vindo de Andradas para vender a arma para um terceiro, em Mogi Guaçu, e ali seria o local da entrega.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde ambos permaneceram presos e a arma foi apreendida.

Outro Crime

Ainda na tarde de sábado (29), por volta das 20h30min, os policiais foram acionados para atendimento de ocorrência versando sobre desacordo comercial, porém, no local foi verificado tratava-se de um furto de uma roda automotiva ocorrido em um desmanche.

Em posse das características foi iniciado o policiamento pela Rodovia SP 340, quando pela alça de acesso ao bairro “Vila Champion” foi visto um indivíduo a pé carregando o objeto. Ele foi abordado e identificado como M.R.R. e questionado sobre a roda, ocasião que informou tê-la encontrado às margens da Rodovia SP 340, porém a vítima, A.S.C., que também estava no local, reconheceu o objeto como sendo de um dos carros de sua propriedade.