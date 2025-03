Centro Cultural vai receber mais uma edição da Feira Mística de Mogi Guaçu

No próximo sábado, 22 de março, o Centro Cultural, no Jardim Camargo, será palco novamente da 3ª Feira Mística de Mogi Guaçu. O evento, que é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, vai ocorrer no período das 12h às 22h e tem entrada franca. Uma programação especial está sendo preparada para o público presente e o local contará com praça de alimentação e apresentações artísticas.

“Como sempre, a edição da Feira Mística será bem diversificada e teremos mais de 30 expositores, sendo eles em sua maioria de Mogi Guaçu. E, por isso, o público poderá encontrar tudo o que precisa para elevar suas energias”, disse o secretário de Cultura, André Sastri.

Os visitantes terão à disposição produtos de artesanato, artigos e itens de arteterapia, como japamalas, cordões de oração, imagens, artigos para meditação, pedras, pedraria, artigos místicos, pedras brasileiras, bijuterias, decoração, mandalas e acessórios em geral, assim como, cosméticos e artigos fitoterápicos para ervas, banhos, sais, sprays, escalda pés, florais, óleos, óleo essencial, saboaria, cosméticos naturais e perfumes.

“E contaremos também com a presença de expositores de moda indiana, roupa de pilates, roupa de tai chi chuan e de artigos medievais e cosplay medieval e místico. E, claro, o local também contará com praça de alimentação”, falou.

3ª Feira Mística de Mogi Guaçu

Data: 22 de março (sábado)

Horário: 12h às 22h

Local: Centro Cultural de Mogi Guaçu

Endereço: Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo

Entrada e estacionamento gratuitos

Programação

12h – Abertura da Feira Mística

14h – Apresentação de Dança

15h – Apresentação de Dança

15h45 – Oficina de Dança Cigana

16h – Oficina de Dança Circular

16h45 – Oficina de Dança do Ventre

17h – Apresentação de Dança

19h30 – Show com a Banda Hobe

21h30 – Encerramento da Feira