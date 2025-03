Polícia Militar prende homem que matou idosa no Jardim Suécia II com golpes de machadinha

Na noite de ontem (28), a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de encontro de cadáver na Rua Vitória Alfredo Palmejani, no Jardim Suécia II, em Mogi Guaçu.

No local, a vítima de 65 anos encontrava-se em decúbito ventral, no corredor entre a cozinha e a sala, com um objeto, semelhante a um martelo/machadinha, cravado na cabeça, bem como vestígios que o corpo teria sido arrastado até o corredor.

Após conclusões dos trabalhas periciais, o filho da vítima adentrou ao local e foi ao quarto do até então suspeito do crime, sobrinho da vítima, e usuário de drogas.

Em seu quarto foi localizado um notebook ligado e diversas abas abertas no navegador, com o e-mail logado. Durante a análise, constatou que o celular da vítima estava conectado no e-mail do autor do crime, permitindo descobrir a sua localização em tempo real, além disso, verificou que ele havia feito um check-in em um hotel em São Paulo.

Em contato com as equipes do 7º e 11º Batalhões de Polícia Militar Metropolitanos (BPM/M), foi possível localizá-lo em São Paulo, com um simulacro de arma de fogo.

A equipe do 7º BPM/M conduziu o criminoso até a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde permaneceu preso.