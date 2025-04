Ação rápida e inteligente da GCM recupera empilhadeira furtada na zona rural

No começo do final de semana, uma operação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu resultou na recuperação de uma empilhadeira Yale que havia sido furtada de uma propriedade rural local. A ação ocorreu no Bairro da Roseira, onde um caminhão-prancha, transportando o equipamento, foi interceptado por equipes da GCM.

A operação foi desencadeada por informações do sistema “Muralha Digital”, uma ferramenta que auxilia as forças de segurança na identificação e localização de veículos suspeitos. Às 10h35, a guarnição composta pelos agentes Gois, Júnior (GOC), Adriano e Pontelli, juntamente com equipes de apoio, se aproximou do caminhão VW Delivery branco.

Ao perceber a presença da GCM, o motorista do caminhão evadiu-se do local. Durante a fuga, ele alertou outros dois indivíduos, que estavam em uma Kombi e também tentaram escapar, se embrenhando na mata circundante.

Durante a averiguação, os agentes constataram que, apesar da fuga, não havia queixa de furto relacionada ao caminhão, que tinha origem em Itupeva, nem à Kombi, que era de Cosmópolis. No entanto, a empilhadeira, de propriedade de uma fazenda em Mogi Guaçu, estava registrada como furtada.

A ação rápida da GCM garantiu que os veículos fossem levados para a Central de Polícia Judiciária, onde foram apreendidos sob determinação da autoridade de plantão. A empilhadeira foi liberada para seu proprietário, que apresentou a documentação necessária de compra e venda.