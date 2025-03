Estudantes de Mogi Guaçu aprendem sobre Mobilidade Urbana em estreia de ‘Ir e Vir: Cidadão Vigilante’

Com patrocínio da Renovias Concessionária e apoio do Ministério da Cultura, a Companhia de Teatro Parafernália estreou na última sexta-feira (14) a nova temporada do projeto Caminhos em Cena com “Ir e Vir: Cidadão Vigilante”. A estreia aconteceu na EMEF Profa. Iná Aparecida de Oliveira Marconi, em Mogi Guaçu (SP), onde o aumento do trânsito é uma preocupação da direção e exigia maior conscientização dos quase 500 alunos.

“Ver a alegria das crianças, interagindo durante a peça e mostrando o quanto o teatro pode sensibilizar e educar, nos faz ter a certeza de que os alunos estão se divertindo e assimilando os aprendizados. Estamos muito felizes com a estreia e certos de que estamos formando cidadãos mais conscientes e vigilantes”, comemorou Andréia Nunes, atriz e coordenadora executiva da Cia de Teatro Parafernália.

Além de duas apresentações com foco em educação no trânsito, cidadania, mobilidade urbana, acessibilidade e sustentabilidade, a programação em Mogi Guaçu incluiu ainda a distribuição de materiais educativos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

A diretora Jeyse Mazan Campana, que está há cinco anos à frente da gestão, e a vice-diretora Priscila Isabel do Couto Honório têm buscado alternativas para melhorar a segurança do trânsito no entorno da unidade escolar e ressaltaram a importância da iniciativa.

“O trânsito aumentou nos últimos anos e muitos dos nossos alunos vêm até a escola de bicicleta ou de transporte escolar. E essa temática, da forma como foi apresentada, dinâmica e trazendo para a realidade deles, com certeza ajuda na formação e no alcance desta importante mensagem de aprendizado e conscientizaçao”, reforçou Jeyse.

Nos dois períodos, 477 alunos do 1º ao 5º ano puderam acompanhar as apresentações e aprender mais sobre segurança no trânsito. Como é o caso de Isaac dos Santos de Oliveira (10 anos), José Messias dos Santos de Oliveira (8 anos) e Victoria Benigna Dias (10 anos). Todos se identificaram com os personagens.

“Aprendi com o (personagem) Gael que não podemos usar o celular ao dirigir”, disse Isaac. “Precisa tomar cuidado ao atravessar a rua”, acrescentou José Messias. “E é preciso respeitar o semáforo”, completou Victoria, que se inspirou na personagem Valentina.

A professora Eliana Aparecida Daniel de Campos, do 4º B, também destacou a importância da peça para a conscientização dos alunos. “Essa é a primeira vez que os alunos aprendem sobre esse tema (mobilidade urbana) com o teatro. A apresentação chegou na hora certa e com certeza as crianças vão levar esse aprendizado para suas famílias e a comunidade”, pontuou Eliana.

O projeto Caminhos em Cena seguirá em 2025, levando informação e o teatro itinerante para cerca de 8 mil crianças em 16 cidades do interior de São Paulo. Além de Mogi Guaçu, o espetáculo “Ir e Vir: Cidadão Vigilante” percorrerá as cidades: Águas da Prata, Aguaí, Campinas, Casa Branca, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Itobi, Jaguariúna, Mogi Mirim, Mococa, Santo Antônio de Posse, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e Vargem Grande do Sul.

Confira a agenda do espetáculo:

Mogi Mirim (SP)

Data: 27/03/2025

Horário: 10h e 13h15

Local: Emeb Vereadora Terezinha

Endereço: Rua Francisco Manera, 323, Pq. Novacoop – Mogi Mirim (SP)

São João da Boa Vista (SP)

Data: 28/03/2025

Horário: 10h e 13h15

Local: EMEB José Peres Castelhano

Endereço: Rua Napoleão Conrado, 171, Vila Clayton – São João da Boa Vista

Santo Antônio de Posse (SP)

Data: 03/04/2025

Horário: 9h e 14h

Local: Centro Múltiplo do Idoso

Endereço: Rua Pref. Pedro Ferreira Alves

Itobi (SP)

Data: 04/04/2025

Horário: 10h

Local: E.E. José Zilah Gonçalves dos Santos

Endereço: Av. Alcides Ferri S/N – Jardim Princesa do Rio Verde – Itobi (SP

Mococa (SP)

Data: 24/04/2025

Horário: 10h e 14h

Local: Teatro Municipal

Endereço: Praça Mal. Deodoro, 82, Centro – Mococa (SP)

São José do Rio Pardo (SP)

Data: 25/04/2025

Horário: 09h e 13h15

Local: EMEB Zelia Maria Zanetti

Endereço: Rua Rodrigo Fernandes da Silva, 664, Vila Verde – São José do Rio Pardo (SP)