Taguaçu é campeão do 5º Campeonato de Futebol Sessentão de Mogi Guaçu

No domingo, 14 de abril, o time do G.E Taguaçu venceu o Vila Dias F.C. na decisão de pênaltis pelo placar de 3 a 2 e tornou-se campeão do 5º Campeonato de Futebol Sessentão de Mogi Guaçu e conquistou o Troféu Osmir Aparecido Tozo. No tempo normal, a partida terminou em 2 a 2. O confronto aconteceu no Centro Esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista. A competição foi realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Os gols do elenco campeão foram marcados pelos jogadores Abilio e Eder, enquanto os do time vice-campeão pelos atletas Ronoel e Gilmar. O artilheiro do 5º Campeonato de Futebol Sessentão foi o jogador do Vila Dias, Sérgio, com 12 gols anotados. E os goleiros menos vazado foram Ronoel e Betão, ambos do Taguaçu que levaram cinco gols cada um durante o torneio.

Classificação

1º) GE Taguaçu – Campeão

2º) Vila Dias F.C. – Vice-campeão

3º) Comercial F.C.

4º) A.A. Alvorada

5º) Paulista/Tucura

6º) E.C. Ypê Pinheiro

7º) Esportivo Guaçuano

8º) Nova Louzã F.C.