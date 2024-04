Renovias completa 26 anos com mais de R$ 3,7 bilhões de investimentos

Mais de R$ 3,7 bilhões em investimentos! Nos últimos 26 anos, a Renovias tem garantido segurança viária e contribuído, significativamente, para o desenvolvimento econômico e social dos 15 municípios abrangidos pelos 345 quilômetros da malha viária que faz a interligação entre Campinas, o Circuito das Águas Paulista e o sul de Minas Gerais.

São inúmeras melhorias na malha viária desde o início da concessão em 1998 e repasses na casa dos R$ 360 milhões às prefeituras, através do recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Recuperação do pavimento, sinalização reforçada e novas tecnologias integradas às operações vêm promovendo, ao longo dos anos, o conforto e a segurança dos clientes.

Atualmente, a concessionária emprega cerca de 600 profissionais diretos e utiliza a mão-de-obra indireta de mais 200 pessoas, que atuam em serviços de roçada, limpeza e conservação das rodovias, dentre outros.

RECONHECIMENTO

Nos últimos 26 anos, a Renovias foi reconhecida inúmeras vezes pelo trabalho realizado ao longo dos 345 quilômetros de rodovias. Eleita melhor concessionária de rodovias do Estado de São Paulo por três anos através do Prêmio Artesp (2014, 2015 e 2017), também figurou entre as 150 melhores empresas para se trabalhar do Brasil por dois anos na indicação do Guia Você S/A (2014 e 2015). Também foi eleita a campeã em Transportes e Logística entre todas as empresas do setor, segundo a avaliação do Anuário Valor 1000 em 2017.