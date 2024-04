Secretário estadual Jorge Lima enaltece força econômica de Mogi Guaçu

Na tarde desta quinta-feira, dia 18 de abril, o prefeito de Mogi Guaçu, Rodrigo Falsetti, recebeu o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, para uma palestra a empresários e empreendedores. O encontro aconteceu no Centro Guaçuano de Educação Profissional (CEGEP). O vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e os vereadores Guilherme da Farmácia, Doutora Judite, Lili Chiarelli e o presidente da Câmara, Jéferson Luís, também estiveram presentes.

“Mogi Guaçu é uma cidade que produz e que tem ganhado respeito. Criamos a Secretaria de Habitação, Indústria e Comércio para que os empresários tenham um local para buscar apoio. Nós incentivamos a desburocratização e, por isso, aderimos ao Facilita SP, em mais uma parceria com o Governo do Estado”, ressaltou o prefeito Rodrigo Falsetti ao agradecer a presença do secretário estadual no município.

O programa Facilita SP, do Governo de São Paulo, visa desburocratizar e melhorar o ambiente de negócios em todo o Estado. O objetivo da medida, coordenada pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico, é tornar os procedimentos mais rápidos e transparentes para estimular o empreendedorismo, simplificando a vida do empresário paulista.

“Meu foco é ajudar os prefeitos a desburocratizarem para gerar emprego e renda e, por isso, vamos fazer o maior programa de desburocratização e melhoria de ambiente de negócios para empreendedores e empresários”, comentou Jorge Lima. “Dessa forma, vamos facilitar a vida daqueles que querem empreender, investir e continuar investindo no Estado de São Paulo”.

Durante a palestra, o secretário de Estado reforçou a importância de Mogi Guaçu e comentou sobre as possibilidades que a região possui. Falou, ainda, da certeza de que a gestão municipal tem apoio irrestrito no Governo Estadual.